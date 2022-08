Første skoledag

Der er nu endnu flere ansigter at støde ind i på Tårnby Gymnasium. I år er gymnasiet nemlig blevet tre klasser større, og de mange nye 1.-g’ere og 1.-hf’ere har allerede haft introuge, hvor der var fokus på det sociale og på at skabe nogle trygge, sjove og faglige rammer for den kommende skoletid.

Eleverne har desuden haft aftenarrangement og fredagscafe, der også har været med til at styrke relationerne og båndene i klasserne, og som altid stod der mentorer og introelever klar til at hjælpe de nye elever med at få en god start.