Første torvedag efter corona

Der vil være et fællesprogram for butikkerne med blandt andet musik, tryllerier og ballondyr samt loppemarked med boder rundt omkring på Kongevejen og Neels Torv.

Gadelavet har appelleret til butikkerne om at gøre lidt ekstra ud af det på lørdag, og der har været stor tilslutning. Efter coronanedlukningerne higer man efter det sociale – at folk kommer ud på gaderne og skaber liv, lyder det enslydende fra de tre.

Kunderne har været meget trofaste under corona, men krigen i Ukraine kan mærkes, siger Jill Munk – især i de første 14 dage.

Særlige tiltag

Nicklas Kristensen påpeger, at butikkerne løfter hinanden – og jo flere, der deltager, jo bedre er det for alle, siger han.

Dagen igennem vil der være forskellige tilbud i butikkerne – hos East of Copenhagen har Nicklas Kristensen fået leverandører til at komme ud for at fokusere på særlige varer – og selv vil han servere drikkevarer.

Dragør Optik afholder kollektions-visning af mærket Ray-Ban, og hos Munk & Co kan børnene være med til at pynte cupcakes. Der vil også være særtilbud på lakrids og te fra Østerlandsk Tehus.

Glæde og positivitet

Nicklas Kristensen håber på en festdag med kunder i godt humør, der kan skabe glæde og positivitet.

Drag-ør Gadelaug lægger mange kræfter i at arrangere torvedagen. Medlemmerne er ildsjæle, der brænder for at gøre byen hyggelig at være i – og de modtager ikke tilskud fra kommunen – der er tale om frivillige kræfter.

Også flagalléen på Kongevejen sørger gadelavet selv for. Nicklas Kristensen har tjansen som flagmester og kan i år fejre ti-års-jubilæum som sådan, siger han med et stort grin.

Alle tre er enige om, det er fantastisk, at en så lille by som Dragør har så mange butikker – der er ingen tomme lokaler, og de opfordrer til, at man går en tur gennem gaden og tager et kig på de mange tilbud og aktiviteter ... og husker at handle lokalt.

Se annonce om torvedagen på bagsiden ugens Dragør Nyt.