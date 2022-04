Fokus på biblioteksrådet

Vælgermøder og verdensmål

Op til efterårets kommunalvalg var biblioteksrådet aktive i udformningen af samtalestationerne til »Danmarks største vælgermøde«, der fandt sted på Biblioteket i Hollænderhallen, og rådets medlemmer deltog også aktivt i afviklingen af arrangementet, der ikke var et sædvanligt vælgermøde med en paneldebat, men derimod en mulighed for gensidig samtale kandidaternes og borgere imellem.

Biblioteksrådet er også engageret i de verdensmål, der er vigtige i forhold til biblioteket om blandt andet læring og afhjælpning af ensomhed.

Camilla Corneliussen fortæller, at det er vigtigt, at børn føler sig set og synes, det er godt at være på biblioteket. Og ved at tilbyde forskellige arrangementer og foredrag med efterfølgende dialog kan man afhjælpe ensomhed blandt ældre.

Biblioteksrådets medlemmer er også at finde på biblioteket under Dragørs kulturnat for at booste kulturen – og Camilla Corneliussen fortæller, at der er overvejelser om at udvide kulturnatten, der finder sted fredag aften, til også at omfatte lørdag formiddag med sport og kultur.

Ikke kun litterært

Camilla Corneliussen siger, at biblioteksrådet gerne vil udbrede kendskabet til alt det, biblioteket kan.

Et arrangement på biblioteket behøver ikke ikke altid at tage udgangspunkt i det litterære – det kan være noget kulturelt i bredere forstand. Her er naturligvis læseklubber, men også strikkeklub og mulighed for plantebytning blandt meget andet. Her er mulighed for at møde andre med fælles interesser.

Camilla Corneliussen gør opmærksom på, at Biblioteket i Hollænderhallen er et godt opholdssted, hvis forældre venter på deres børn, der er til sport. Man er altid velkommen til at sætte sig, læse en avis eller et magasin – ligesom man kan tage sin bærbare med og arbejde.

Camilla Corneliussen fortæller også, at begge Dragørs biblioteker har mødelokaler, man kan låne – i Hollænderhallen hedder rummet »Tænketanken«, mens Vestgrønningen råder over »Nærværet« og »Døde poeters klub«.

Det benytter studerende sig ofte af – her er fred og ro til at koncentrere sig om opgaverne. Og så understreger formanden, at magasinet i Hollænderhallen er offentligt tilgængeligt, så man skal ikke holde sig tilbage, hvis man søger noget specielt.