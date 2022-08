Fokus på en forening i Dragør:

Dragør Bådelaug

Tursejlads, sikkerhed og forståelse for søfartsregler er grundlaget for Dragør Bådelaug, hvor også socialt samvær og hjælpsomhed mellem medlemmerne spiller en stor rolle

Af Birgit Buddegård

Dragør Bådelaugs klubhus ligger på sandtangen med lodstationen som nærmeste nabo, og udsigten fra klubhusets veranda mod Øresundsbron er betagende. Så det er helt forståeligt, at medlemmerne er meget glade for deres klubhus, og humøret er da også højt hos de medlemmer, der venligt byder Dragør Nyt på morgenkaffe på verandaen.

Her har de lige slået sig ned efter arbejdet med – ved hjælp af en mobilkran – at få løftet klubbens flagmast over på nogle bukke, så den kan blive behandlet med linolie.

Flagmasten er kun ét år gammel – den gamle var nok en mesanmast, fortæller et af medlemmerne, mens den nye er lavet af frisk træ fra Nordsjælland.

Det er skibstømrer Claus Bruun, der har høvlet og slebet den nye mast, og det var et privilegium at følge arbejdet, siger foreningens formand, Johnny Riber. Der nikkes rundt om bordet, hvor flere også påpeger den store formidlingsevne, Claus Bruun udviste. Så arbejdet blev fulgt tæt af foreningens medlemmer, og der er ingen tvivl om, at den 14 meter høje flagmast er klubbens stolthed. En fotobog dokumenterer hele forløbet fra træet ankom – og hvordan det ved hårdt arbejde og en sikker hånd blev forvandlet til en mast.

Den gamle mast var rådden, og der er ingen tvivl om, at der bliver passet godt på den nye, der forventes at blive sat op igen omkring den 1. september, så indtil da, kan klubben ikke hejse flaget. Det bringer latteren frem omkring bordet, for hvordan skal man nu fortælle medlemmerne, når der er grillaften – det bruges flaget nemlig også til at signalere. De bliver dog hurtigt enige om, at der nok kommer nogle stykker alligevel; for hygge og socialt samvær er noget, der betyder meget i klubben.