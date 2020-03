Fokus på indbrud

Politiet har særligt fokus på at få nedbragt antallet af indbrud i Dragør. Og borgerne kan hjælpe hinanden gennem forebyggelse

Af Birgit Buddegård

At have haft besøg af en indbrudstyv i sit hjem er en skræmmende oplevelse. Og det kan være svært at finde gerningsmanden. En opgørelse baseret på tal fra Polsas, som er politiets journaliserings- og sagssystem, som DR har fået aktindsigt i, viser, at henlæggelsesprocenten i Københavns Politikreds, som Dragør hører under – i 2019 var på 38,7%.

Ifølge Rigspolitiet har grænsebevogtningsopgaver krævet tid fra almindeligt politiarbejde, men det går nu den rigtige vej. Antallet af sager, hvor der ikke rejses sigtelse, er faldende, og det samme er antallet af indbrud på landsplan. Men desværre er antallet af indbrud Dragør gået imod denne tendens. Det har hele Københavns Politi stort fokus på, og der arbejdes målrettet på at få vendt sidste års indbrudsudvikling i Dragør, lyder det fra politidirektør Anne Tønnes.

»Konkret er vores nærpoliti mere til stede i Dragør, især i de mørke timer, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at flest indbrud begås. Derudover har vi en dedikeret indbrudsgruppe, som også har særligt fokus på at opklare de indbrud, der var i Dragør sidste år,« siger politidirektør Anne Tønnes og fortsætter: »Sidste år fængslede vi flere indbrudstyve – herunder også omrejsende, organiserede kriminelle for flere indbrud i Dragør, og i februar anholdt vi en udenlandsk mand, som er sigtet for et indbrud i en villa i Dragør sidste sommer. Manden efterlod sig dna-spor i villaen i forbindelse med indbruddet og blev derfor efterlyst.«

Fokus på forebyggelse

Politiet gør også en stor indsats for at møde borgerne og tage en snak om forebyggelse, og mange borgere har benyttet sig af disse arrangementer, hvor politidirektøren og Amager Nærpoliti, senest i sidste måned, besøgte Neels Torv.

Og der var mange gode råd at hente fra politiassistenten, der er specialiseret sig i forebyggelse.

Blandt andre kunne man høre følgende råd:

Vær en god nabohjælper. Godt naboskab og et opmærksomt blik for, hvad der foregår i nabolaget, gør kvarteret mindre attraktivt for indbrudstyve. Hils på hinanden og fortæl naboer, hvis man aner uråd.

Tænd lys udenfor – og klip hækken. Lys øger chancen for, at tyven bliver set af naboerne og derved forstyrres i sit arbejde. Undgå høje træer, hække og mørke gemmesteder omkring hjemmet.

Gør døre og vinduer svære at bryde op. Brug gode solide låse og sørg for sikrede døre og vinduer.

Ring 1-1-4. Hvis man ser personer med en mistænkelig adfærd i sit nabolag, eller hvis man har haft indbrud, skal man ringe 1-1-4. Disse oplysninger kan være afgørende for politiets efterforskning – og selv mindre detaljer kan være vigtige.

Ring 1-1-2, hvis indbrudstyven stadig er til stede.

Din betjent

Der er altid mulighed for at tage kontakt til den lokale betjent – om stort og småt i lokalmiljøet.

Kontaktinformationen findes på www.dinbetjent.dk

Yderligere info: Læs interviewet »Din betjent« i Dragør Nyt nr. 4, den 22. januar 2020, på side 2.