Fokus på sikkerhed

Høj fart i en del af V ængekvarteret har fået en gruppe borgere til at gå sammen og fremsætte forslag til løsninger, som, de mener, kan skabe tryghed for alle

Klokken er 7.43, og skolebørn styrer imod Store Magleby Skole og Dragør Skole på tværs af vejene i Vængekvarteret, imens travle folk i biler er på vej på arbejde, og nogle af dem ender i for høj fart.

Nogle steder sikrer afspærringer, at der ikke opstår unødig gennemkørsel, og sørger for, at farten hos bilerne sænkes. Imens andre veje fungerer som store gennemkørselsveje, som folk på cykler, løbehjul eller til fods skal krydse for at komme til skole.

Sådan fortsætter det hele dagen og aftenen, hvor bløde trafikanter på vej på indkøb eller til sport skal færdes i Vængekvarteret.

Den oprindelige plan for trafikken i Dragør er at lede biltrafik ud på de store veje, som er Hartkornsvej, Møllevej, Møllegade og Krudttårnsvej, når vi taler om denne del af Vængekvarteret.

Som tingene er nu, tager mange en »genvej« igennem Vængekvarteret på eksempelvis Harevænget, Mågevænget og Fasanvænget, hvor lange stræk, uden spærringer, giver anledning til høj fart, sammen med, nogle gange, meget lidt tanke for den krydsende trafik.

Vi er en gruppe, der arbejder for at sænke farten og øge trafiksikkerheden i Vængekvarteret, inden det går galt igen.

De eksisterende afspærringer leder trafikken ud på få veje, hvor der køres hurtigt. For at løse dette problem har vi opstillet forskellige løsningsforslag. Løsningerne er lavet for den vestlige del af Vængekvarteret, vest for den eksisterende afspærring ved Hollændervænget, da der på den østlige side heraf eksisterer andre løsninger, og der ingen passage er for biler imellem de to områder af kvarteret.

Vi indgår gerne i dialog med grundejerforeninger om løsninger for den anden side af denne afspærring.

Vi er meget bevidste om, at der er mange forskellige interesser i et boligområde som Vængekvarteret, og vi ønsker en løsning, som sikrer os alle, når vi færdes i kvarteret. Hvor end man selv bor, så færdes man selv, ens børn, børnebørn eller venner rundt i området, på tværs af veje – og det ønsker vi, at alle kan gøre mere sikkert og trygt.

Daniel Sternkopf og Karen Ekkelund Petersen