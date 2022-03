Folkekirkens Nødhjælp fylder 100 år

Af Birgit Buddegård

Folkekirkens Nødhjælp har en lang historie, der går tilbage til tiden efter 1. verdenskrig, hvor der var stort behov for hjælp.

Dengang troede man, at initiativet skulle vare et par år, men efter 2. verdenskrig lå Europa igen i ruiner, og der var igen stort behov for nødhjælp.

Det har der desværre været i alle årene, og det er også sørgeligt aktuelt med den russiske invasion i Ukraine. Her er Folkekirkens Nødhjælp selvfølgelig også til stede.

Folkekirkens Nødhjælp er i dag aktiv i 19 lande, hvor man – når den akutte katastrofe er afværget – fokuserer på udviklingsindsatser, hjælp til selvhjælp.

Og det er netop denne indsats, som Grete Lisbjerg Jensen, der er formand for Store Magleby Menighedspleje, lægger stor vægt på.

»Vi fanger ikke fisken for dem, men viser, hvordan man fanger den,« siger hun med henvisning til det første kristne symbol – nemlig fisken, der også er en del af Folkekirkens Nødhjælps logo.

Folkekirkens Nødhjælp er af mange kendt for projektet Giv en ged. Det blev intet mindre end en bragende velgørenhedssucces, da konceptet blev lanceret i 2006 og gav danskerne mulighed for at donere en ged til en fattig familie i nød langt fra Danmarks grænser.

Gede-gavekortene lå under juletræet og på fødselsdagsbordene – ligesom de erstattede julekurven i flere virksomheder landet over.

Igen er det tanken om hjælp til selvhjælp, der er afgørende, og Folkekirkens Nødhjælp har en vigtig og progressiv stemme indenfor ikke alene katastrofehjælp, men også langsigtede udviklingsindsatser, for eksempel i forbindelse med klimaforandringer og kvinders rettigheder.