Fondsstøtte til Museum Amager

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond donerer 75.000 kr. til formidling af amagerdragtens kulturhistorie

Ved årets uddeling af fondsmidler valgte Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond at tildele Museum Amager 75.000 kr.

Pengene indgår i markeringen af 500-året for den hollandske indvandring til Store Magleby, som Dragør Kommune markerer i 2021.

»Efter planen vil Dronning Margrethe besøge Amagermuseet den 3. juni 2021. Det sker i forbindelse med Dragør Kommunes fejring af 500-året for hollændernes ankomst til Amager, og i den anledning åbner museet en ny udstilling om hollænderbønderne og den unikke lokalidentitet, de skabte,« fortæller museumsleder Søren Mentz, der er glad og stolt over at modtage fondsmidler fra Kongehuset.

I forbindelse med den nye udstilling vil museet udvikle en elektronisk formidling, som sætter fokus på amagerdragtens kulturhistorie.

Søren Mentz forklarer, at formidlingsskærmen vil kombinerer tekst, billeder og filmsekvenser. »Amagermuseet har en enestående samling af gamle egnsdragter. Samlingen har stor kulturhistorisk værdi, og dragterne gemmer på mange interessante aspekter af Amagers lokalidentitet. Nu får vi mulighed for at fortælle historien til alle de gæster, som ikke er vokset op med amagerdragter i hjemmet. Det er jo efterhånden kun et fåtal, som holder traditionen i hævd,« siger Søren Mentz, som samtidig lover, at Amagermuseet den 3. juni næste år vil være fyldt med lokale iført amagerdragter.

I 1921 blev Kong Christian 10. modtaget af festklædte amagere. Det fremgår af det store maleri, som kunstneren Paul Fischer udførte af kongefamilien foran Store Magleby Kirke. »I 2021 vil folk naturligvis også møde festklædte frem for at hilse på Dronning Margrethe. Man har jo været kongens amagere i 500 år,« lyder det fra museumslederen.

Her i begyndelsen af denne måned holder museumslederen det indledende møde med Nexus Kommunikation, der skal stå for produktionen af formidlingsskærmen – og så skal museets ansatte i gang med at lave det, der skal vises på den.