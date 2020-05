Fondsstøtte til Ravnen

Lodsbåden Ravnen har modtaget støtte fra Velux Fonden

En større samling tømmer ved den gamle lodsbåd Ravnen, som ligger bag Danmarks Lodsmuseum, viser, at arbejdet på båden er rykket ind i en ny fase. Siden arbejdsgruppen i 2018 tog fat på at bringe Ravnen tilbage til sin oprindelige skikkelse, har arbejdet bestået i at fjerne alle uoriginale og ødelagte dele af båden, som var meget mærket af dårlig vedligeholdelse og ombygning til fritidsfartøj.

Det blev hurtigt klart for gruppen, at det ville være en uoverskuelig opgave at bringe Ravnen i sødygtig stand. Men som Danmarks ældste lodsbåd, mener man, at den kan formidle historien om dansk træskibsbygning og lodsernes hårde arbejde i åbne både for godt hundrede år siden, og man besluttede derfor, at båden skulle bringes tilbage til dens udseende i 1880, da den sejlede ud fra bådebygger Berg i Helsingør.

Det blev også hurtigt klart, at det ville være en uoverskuelig økonomisk opgave for Museum Amager at finansiere istandsættelsen. I løbet af vinteren mødtes arbejdsgruppen derfor jævnligt for at vurdere niveauet for istandsættelsen samt opstille budget for de forventede udgifter i forbindelse med restaureringen. Dette arbejde mundede ud i en ansøgning til Velux Fonden om støtte til indkøb af blandt andet træ og værktøj.

Ansøgningen, der lød på 60.500 kr., blev imødekommet, så det var med stor glæde, at arbejdsgruppen i februar måned kunne bestille det tømmer, som netop er lagt på plads ved Ravnen.

Næste opgave er indkøb af nødvendigt værktøj, og når det er modtaget, kan arbejdet, under hensyn myndighedernes forskrifter under corona-pandemien, gå i gang.

Udstillingsskabet ved byggepladsen fyldes med aktuelt materiale.

Det arbejdende værksted

Arbejdet med restaureringen af lodsbåden vil kunne følges alle mandage fra kl. 9.30–12.30. Her vil arbejdsgruppen på i alt 11 medlemmer være forsamlet og have fordelt arbejdet imellem sig. På pladsen er der i øvrigt opsat et udstillingsskab, hvori arbejdsgruppen vil sørge for aktuelle udstillinger.

Det er arbejdsgruppen mål, at aktiviteterne omkring Ravnen danner ramme for at levendegøre historien om lodsarbejdet i gamle dage, træskibsbyggeri og Drag-ørs historie.

Arbejdsgruppen oplever, at mange går forbi »det arbejdende værksted«, og i den forbindelse har det været meget let for gruppen at knytte kontakt til interesserede. Denne formidling vil også i det kommende arbejde være prioriteret højt, meldes det.