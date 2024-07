For Rolf Andersen er orienteringsløb meget mere end en sport

AMOK – eller i sin fulde form Amager Orienteringsklub – er, som navnet antyder, den eneste af sin slags på øen. Formanden Rolf Andersen ser sporten som det perfekte miks af motion og tænkning

God motion, taktisk snilde og hjernegymnastik. Sådan kan orienteringsløb opsummeres ifølge Rolf Andersen.

Han er formand i Amager Orienteringsklub – også blot kaldet AMOK. Han har dyrket orienteringsløb, siden han var 16 år gammel, og i dag er han som 71-årig stadig aktiv i sporten.

Amager Orienteringsklub er en relativt ny klub sammenlignet med mange andre orienteringsklubber. Den er fra 2008 og således meget yngre, end mange andre orienteringsklubber i hovedstadsområdet og Nordsjælland.

Rolf Andersen fortæller, at han selv måtte prøve flere forskellige klubber, da han flyttede til København fra Sorø i 1974.

»Da jeg startede på min uddannelse i lufthavnen i 1974, var der ingen orienteringsklub på Amager, men jeg havde en kollega, som løb i en klub i Hørsholm,« siger han.

Klubben i det nordsjællandske fusionerede dog med en anden klub og gik lidt efter mere eller mindre i opløsning. Rolf Andersen måtte derfor finde en anden – og her hørte han om en klub, hvor der var løbere fra Amager.

Rolf Andersen, der er formand i Amager Orienteringsklub, har dyrket orienteringsløb, siden han var 16 år gammel. Foto: Rasmus Mark Pedersen.

»I mellemtiden fandt jeg ud af, at der var en flok løbere fra Amager i Gladsaxe Orienteringsklub. Så jeg søgte derover, hvor vi havde noget, som vi kaldte for Amager-fraktionen,« fortæller Rolf Andersen.

Han løb i den klub i mange år, og Amager fortsatte med at være uden sin egen orienteringsklub. Det ændrede sig dog i 2008 fra en lidt uventet side. En mand ved navn Jens Lykkegaard var af en god ven blevet inviteret med til et orienteringsløb for første gang.

Efterfølgende spurgte Jens Lykkegaard sin mere erfarne ven, om der ikke var en klub på Amager i forvejen.

Rolf Andersen fortæller, at da han fik at vide, at det var der ikke, udbrød han – så laver jeg sgu en!

»Så tog han hjem og samlede syv til otte personer blandt sine familie og venner, som kun havde meget lidt erfaring med orienteringsløb, men bare mente, at der skulle være en klub på Amager,« fortæller Rolf Andersen og tilføjer: »Det var interessant for mig og en anden fra klubben i Gladsaxe, da vi begge boede på Amager på det tidspunkt, så vi meldte os under deres faner.«

Ifølge formanden er Amager Orienteringsklub noget særligt ved sammenligning med mange andre klubber.

Det gælder blandt andet, når det kommer til gennemsnitsalderen. I mange andre klubber bliver gennemsnitsalderen højere og højere – men i AMOK formår man at holde den nede.

Formanden forklarer, at det især skyldes en pæn tilgang af studerende – unge mennesker, som flytter til København for at læse og gerne vil fortsætte med deres orienteringsløb.

Han mener også, at klubbens placering spiller en rolle.

»Vi er heldige, at der ikke er så mange naboklubber. Vores nærmeste klubber er Gladsaxe, Ballerup, Lyngby og så videre,« siger Rolf Andersen.

Ud over en tilgang af unge medlemmer, når folk flytter fra provinsen til København for at studere, så er der i klubben også flere udlændinge, som er rejst til København for at læse og søger et sted at dyrke orienteringsløb.

»Der er ofte personer fra udlandet, som er taget til København for at studere, og som i deres hjemlande har dyrket orienteringsløb og gerne vil holde fast i det i Danmark,« siger Rolf Andersen.

Han lavede for nylig en optælling. Den viste, at der var 11 forskellige nationaliteter i klubben. Alt fra svenskere til tjekkere og til portugisere.

»Derfor er vi også nødt til at skifte mellem dansk og engelsk, når vi er sammen til træning og stævner, men det går nu meget godt,« fortæller formanden.

I klubben er det lige nu omkring 130 medlemmer, og AMOK kan bryste sig af at være den femtebedste klub i Danmark, når det kommer til medlemstilgang.

I klubben er der da også fokus på at sikre en god tilgang af medlemmer. Der afholdes blandt andet hvert år et skolemesterskab for 350 skolebørn fra Dragør. Det kan sjældent ses på medlemstallet lige efter, men Rolf Andersen tror på, at det er godt givet ud på længere sigt.

»Det er en langtidsinvestering for os. Det giver ingen nye medlemmer, når det lige er blevet afholdt, men jeg håber, at de børn kommer tilbage om 10–15 år, når de er blevet trætte af at løbe normalt og kommer i tanke om orienteringsløb,« forklarer han.

AMOK træner forskellige steder på Amager – for eksempel i Kongelunden. Foto: Rasmus Mark Pedersen.

Nemt for nye løbere

I AMOK træner medlemmerne hver tirsdag året rundt. Lige på nær juli måned, hvor der ikke er træninger. De har ikke et fast klubhus, da de altid mødes der, hvor de skal løbe. Og det kan være alt fra Kongelunden til DR Byen eller Amager Strandpark.

»Træningen foregår ved, at vi er nogle grupper på to til tre personer i klubben, som har erfaring med at lave baner. Vi skiftes så til at lave baner til alle i klubben,« forklarer Rolf Andersen.

Det kræver nemlig lidt at lave de baner, der løbes på. Der skal plottes en bane, lægges poster ud, som naturligvis også skal tages ind dagen efter – og vigtigst af alt laves kort, så løberne kan finde posterne.

»Og der skal selvfølgelig være baner for enhver smag, så der både er baner for nybegynderen, der kommer for første gang, og for de garvede, som skal have lidt udfordringer til træningerne,« oplyser formanden.

En træning foregår rimelig frit. Man kan møde op mellem klokken halv seks og halv syv, hvorefter man vælger en bane og får et kort udleveret. Derefter handler det bare om at løbe banen og finde alle posterne.

»Der er normalt ikke tidtagning på vores træningsløb. Der handler det bare om at komme ud og lære at finde vej og få noget motion ved samme lejlighed,« siger Rolf Andersen.

Det er altså nemt for et nyt medlem at starte i klubben rent praktisk – men formanden fortæller, at den store grad af individualitet i sporten kan være en barriere i starten.

»Det er meget individuelt og desværre lidt for individuelt. Så de nye medlemmer føler ikke rigtigt, at de er en del af et fællesskab,« siger han.

Han påpeger, at de er opmærksomme på netop dette i klubben og derfor for at skabe et større fælleskab anstrenger sig for, at træningen afsluttes med samling og samtale om den.

Derudover giver de altid en grundig indføring i sporten, når man kommer som ny, så man føler sig godt taget imod, ligesom de også altid tilbyder at løbe med de nye.

»Vi kalder det at skygge en løber. Det er løberen, der viser vej, så man løber bare bagefter og hjælper til, hvis der skulle opstå noget,« forklarer Rolf Andersen.

Hvad kan orienteringsløb?

Når man spørger Rolf Andersen om, hvorfor orienteringsløb er noget særligt, så ligger svaret lige til højrebenet.

»Orienteringsløb er ikke en sport. Det er en passion, og det er stærkt vanedannede,« siger han og uddyber helt kort, hvad sporten egentlig er:

»Det er motion på en sjov måde, hvor man samtidigt får nogle naturoplevelser.«

Han forklarer, at der – ud over det interne sammenhold – er et meget stærkt fællesskab på tværs af de forskellige orienteringsklubber. Muligvis fordi man samles om at dyrke en sportsgren, der ikke er så udbredt eller kendt.

Derudover ser han også orienteringsløb som den perfekte blanding af tænkning og fysisk udfoldelse – en kombination som ifølge formanden skulle være god mod demens:

»Der har været undersøgelser, der viser, at for folk oppe i alderen er motion kombineret med en form for hjernevirksomhed noget, der kan udsætte udviklingen af demens,« siger han.

Og hvis man ikke er oppe i årene, så er der også masser af grunde til at dyrke orienteringsløb. Rolf Andersen fortæller, at når han løber med nybegyndere for første gang, tror de altid, at de har løbet langt kortere tid, end de faktisk har. Fordi de ender med at fortabe sig i orienteringsdelen.

Han fortæller også, at det er den perfekte måde at rense sit hoved på.

»Når jeg har løbet færdig med en nybegynder, spørger jeg altid, hvad de tænkte på under løbet. De fortæller, at de kun har tænkt på, hvordan de skal finde den næste post. Så spørger jeg dem, hvad de normalt tænker på, når de bare løber en tur. Så er det altid noget med, at de skal huske at betale en regning eller tandlægetiden dagen efter,« siger Rolf Andersen, som slutter:

»Du er så fokuseret på opgaveløsningen, at hjernen simpelthen bliver renset for tanker.«