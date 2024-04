Foråret om hjørnet

Med weekendens overgang til sommertid kan man se frem til en periode med mere liv i det fri – og intet signalerer dette stærkere end de forberedelser og aktiviteter, der begynder at tage form i takt med, at dagene bliver længere og varmere.

På Dragør Havn begynder bådeejere at klargøre deres både til sæsonen. Efter måneder under presenninger gøres bådene sejlklare og klar til søsætning.

Samtidig spirer livet i de mange kolonihaver, hvor ejerne vender tilbage for at åbne op for deres haver efter vinterens dvale. Haveejerne begynder at forberede jorden, så frø og planter kan trives i de kommende måneder.

Mellem arbejdet i haver og på havnen benyttede mange muligheden for at nyde en påskefrokost på byens skønne spisesteder.

TM

Fotos: TorbenStender.