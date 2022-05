FA2000 fik deres første scoringsmulighed efter 14 min., men bolden strøg over målet.

Kort efter var det DB’s tur. Tobias Damkær blev sendt af sted og kom i ind FA2000’s straffesparksfelt – men FA2000-målmanden var hurtigt ude og snuppede bolden.

Midt i første halvleg havde DB fået kæmpet sig mere ind i kampen og fik presset FA2000 tilbage.

Efter cirka 24 min. fik DB tildelt et frispark tæt på FA2000-feltet. Sebastian Matz fik ansvaret for sparket og hamrede bolden ind på overliggeren! I sandhed en afslutning, der havde fortjent en bedre skæbne.

Netop som DB havde fået kæmpet sig op på modstanderenes bane, slog FA2000 kontra. DB-forsvaret fik ikke lukket ned for angrebet, der endte med et indlæg fra højresiden og en afslutning, der i en blød bue gik over Mads Glæsner i DB-målet. 0–1.

Efter scoringen satte FA2000 sig på spillet og var meget tæt på endnu en scoring efter 42 min. Mads Glæsner var dog rigtig godt spillende og fik afværget scoringsmuligheden med en flot redning.

FA2000 kom ud til anden halvleg med samme høje tempo, som kampens begyndelse. Der var knapt spillet 30 sek., før første afslutning strøg tæt over DB’s overligger. Så var anden halvleg i gang!

Efter 56 min. blev Julius Krüger præsenteret for dommerens gule kort, og han måtte til afkøling i 10 min. Det kunne FA2000 have udnyttet til deres fordel – men det var DB, der her fik kæmpet sig tilbage i kampen.

Rasmus Robrahn bragte efter 62 min. balance i regnskabet med sin scoring til 1–1. Robrahn modtog bolden midt foran FA2000-feltet. Han svang venstreskøjten, som ramte bolden lige i R.... – og op i trekanten røg den. Flot mål – og endelig en scoring af Robrahn, som kom til DB i august sidste år.

I anden halvleg var der som sædvanlig gang i svingdøren med en masse ind- og udskiftninger til begge hold. Og kampen kørte i fuldt tempo helt frem til slutfløjtet, FA2000-spillerne kort forinden følte sig snydt for et straffespark. Dommeren dog var klar i spyttet og afviste anklagen.

DB forlod banen med det ene point, som forhåbningsvis må give holdet fornyet selvtillid.

HR