Forårskoncert

Det blev til en afsked med vinteren – og en velkomst til foråret, da Dragør Vokalensemble gav koncert i Kedelhuset

Af Mikael Sonne



Dragør Vokalensemble gav torsdag den 2. maj forårskoncert i Kedelhuset. Med en samling af vintersange fik koret her sagt farvel til vinteren, og efterfølgende hilste de med renæssance musik foråret velkommen.

I længsel mod sommerens studenterliv opførte koret et par sange fra Gluntarna, og herefter fulgte arrangementer af Bach og en række populære numre inden for jazz og nyere musik. Undervejs i koncerten sang kor og publikum i fællesskab numre fra den danske sangskat.

Nyt repertoire

For at opbygge et nyt repertoire til koncerter og arrangementer i efterår og vinter vil koret nu tage fat på efterårets sange.

Skulle man efter at have læst artiklen her være interesseret i selv at være med i Dragør Vokalensemble – er man velkommen til at tage kontakt til korets formand, Henrik Kruuse, på tlf.: 24 82 20 43.