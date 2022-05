Forårskoncert

Næste torsdag – den 19. maj – kl. 19.30 kommer Københavns Drengekor og giver koncert i Dragør Kirke.

Efter to års mere eller mindre tålmodig venten er det endelig blevet tiden, hvor Københavns Drengekor kan rejse ud på sin årlige, internationale koncertturné. Og her ved koncerten i Dragør Kirke er det, at koret – aftenen inden afrejse – opfører turnéprogrammet for publikum for første gang.

Fra Dragør går turen mod Slesvig Domkirke og St. Matthieu Katedralen i Alsace i Frankrig, hvor også Maîtrise de Garcons de Colmar besøges. Turnéen slutter i Barcelona, hvor der under besøget hos Europas ældste drengekor, L’Escolania, i klostret i bjergbyen Montserrat vil være lagt op til aftensang.

Koncertprogrammets centrale værk er Benjamin Brittens »Rejoice in the Lamb« for drengekor, drenge-solister og orgel. Carsten Seyer-Hansen er dirigent, og ved orglet sidder domorganist Hanne Kuhlmann.

