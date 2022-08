Forbedret dækning

Den hurtige internetforbindelse viser sig ikke kun at være gavnlig for erhvervslivet, men også for boligmarkedet. En undersøgelse fra Boligsiden viser nemlig, at 80% af de danske boligkøbere mener, at en god bredbåndsforbindelse er vigtig, når de skal købe bolig.

Ole Hækkerup, der er direktør i Dansk Ejendomsmæglerforening, genkender samme tendens.

»Ejendomsmæglere ved, hvor stor betydning en god bredbåndsforbindelse har for et boligsalg. I et moderne liv er det faktisk helt afgørende for, om man kan se sig selv og sin hverdag i boligen. Det er lige så vigtigt for et salg, som en sikker skolevej er. Derfor er det rigtig godt, at flere nu har fået adgang til hurtigt internet. Det har en stor betydning for, hvor nem en bolig er at sælge,« lyder det fra Ole Hækkerup.

På Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside kan man danne sig et overblik over mulighederne for bredbånd på hjemmeadressen. Samme sted kan man også finde en guide til måling af ens internethastighed og se muligheden for at søge om tilskud til udrulning af bredbånd via statens bredbåndspulje.

Yderligere info: www.sdfi.dk