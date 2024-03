Foredrag om ventesorg

Onsdag den 20. marts kl. 19.30 i Dragør Kirke er der foredrag med sorgvejleder Birgitte Behrendt om ventesorg.

Birgitte Behrendt, der ud over at være sorgvejleder, også er forfatter og foredragsholder, har levet 27 år i sorgfuld uvished, efter at hendes bror forsvandt. Undervejs i denne ventesorg har hun desuden også mistet sin mor. Hun har tidligere arbejdet i Kræftens Bekæmpelse med frivillige, kræftpatienter og pårørende og er uddannet stresscoach og sorgvejleder, og så hjælper hun mennesker i sorg.

Nogle mennesker har kære, der er syge og skal dø. Andre mennesker lever i uvished om, hvad der er sket med et forsvundet familiemedlem. Denne form for sorg, der kaldes ventesorg, er en overset type sorg, som ofte føles ensom og langvarig.

I foredraget »Lad os tale om det – den oversete ventesorg« vil Birgitte Behrendt forklare om den afgørende forskel på almindelig sorg og ventesorg samt komme med eksempler på og forslag til, hvordan ventesorgen kan tackles på en konstruktiv måde, så følelsen af enhomhed mindskes.

Fordi det som pårørende til kronisk eller alvorligt syge kan opleves både svært og opslidende konstant at svinge mellem håb, fortvivlelse, uvished og bekymring, er det også let at komme ind på »forbudte« tanker såsom snarlig død. Men herom oplyser foredragsholderen, at det er faktisk meget almindeligt at håbe, at det hele snart slutter, når nogen tæt på en er alvorligt syg – også selvom det betyder, at ens kære vil dø ...

Foredraget er baseret på Birgitte Behrendts bog »Ventesorg – at leve i uvished«.

Gratis adgang. Se også annoncen på side 6.

MS