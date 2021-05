Forfatter, foredragsholder og qigonginstruktør Monika L. Petersen.

Foredrag på biblioteket

»Kom videre efter corona«

Forfatter og qigonginstruktør Monika L. Petersen besøger torsdag den 10. juni kl. 19–21 Dragør Bibliotek, Vestgrønningen 18, for der at give et aktivt foredrag for krop og sind.

Livets udfordringer

Virus ankommer, landet lukker ned, og livet går videre – eller gør det?

Nedlukningen har ifølge Monika L. Petersen haft sociale og psykologiske konsekvenser, og hun vil i foredraget give sine bud på og anbefalinger til, hvordan man kan håndtere følgerne.

Livet er en rejse på godt og ondt, hvor bump på vejen er en given faktor. Uvægerligt vil man opleve sorg, sygdom, pandemi eller andet besvær, som man godt ville have været foruden.

Midt i det triste er det rart at vide, at man kan gøre noget, fortæller qigonginstruktøren, som er klar til at lære deltagerne, hvordan de med enkle virkemidler vil kunne bringe sig selv lettere igennem svære stunder. For har man forberedt sig, er man bedre til at stå imod, når livets udfordringer slår ned, mener hun.

Kropsøvelser

Fordraget sluttes af med vejrtrækningsøvelser og øvelser i at lytte med kroppen. Alt foregår blidt, så alle kan være med.

Gratis adgang.