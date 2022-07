Foreningen har p.t. 63 medlemmer, og deres ture går blandt andet til Drogden Fyr, Øresundsbron og Nordre Røse Fyr.

Undervejs fortæller besætningen om den maritime kultur og lodseriets betydning. For ikke alle er fortrolige med lodsbådene og lodseriet, fortæller besætningen. Niels Scott Christensen overhørte således en far svare på sin søns spørgsmål, om hvad »Pilot« mon betød, med en forklaring om, at det var en båd, der sejlede piloter til Kastrup Lufthavn. Så der er god grund til at fortælle historien.

Moderne udstyr

Selvom Lodsbåd 202 er en veteranbåd, er den udstyret med moderne elektronik og lever op til de krav, Søfartsstyrelsen kræver opfyldt for at tage passagerer op.

Skipperne – bedstemænd som de kaldes – er igennem kursus og har de nødvendige papirer. Redningsflåden tjekkes hvert år på Bornholm – alt skal være i orden, lyder det fra besætningen.

Gammelt erhverv

Skibe er et af verdens ældste transportmidler, og der har altid været brug for hjælp til at navigere i vanskelige farvande. Så lodsning er et af verdens ældste erhverv.

Dragør var en af Danmarks største søfartsbyer i 1700- og 1800-tallet og fik Danmarks første kongeligt priviligerede lodseri af Kong Christian 5. i 1684.

En ændring i lodsloven i 1979 har medført, at staten gradvis overtog alle de daværende 30 private lodserier, så lige efter Dragør Lodseris 300-års-jubilæum i 1984, flyttede et af statens nye regionale lodserier, Sundet Lodseri, ind i lodstationen i Dragør Gamle Havn.

I 2006 indgik Sundet Lodseri efter endnu en ændring i lovgivningen i et landsdækkende, statsejet lodseri – DanPilot – og i dag er det Dan-Pilot, der står med ansvaret for, at skibe får lods om bord.

Der er ikke lodspligt i internationale farvande som for eksempel Øresund, men Niels Scott Christensen fortæller, at 96 procent af de skibe, der går gennem Øresund har lods om bord.

Og der gælder særregler om anvendelse af lods for tankskibe lastet med olie, kemikalier eller gas.

I dag tilkaldes lodsen elektronisk, men tidligere hejste skibe, der ønskede lods, det såkaldte lodsflag. Det holdt lodserne blandt andet øje med fra lodstårnet på havnen. Og flaget blev også anvendt, når en lods ville fra borde igen:

»Det var jo ikke alle, der skulle med til slutdestinationen,« siger Jan Palm med et smil.

Aktiv veteran

Venneforeningen for Lodsbåd 202 samarbejder med mange andre foreninger og byens erhvervsliv og har flere sponsorer – både store fonde og lokale, der ønsker at støtte foreningens formål.

Lodsbåd 202 er altid aktiv og deltager gerne i lokale begivenheder. Båden har været fast gæst til Navy Day, fra i år Festdag på Fortet, og stiller også op til for eksempel Lodsens Dag, Dragør Kulturnat og Sildens Dag.

Yderligere information på www.lodsbaad202.dk