Arkivfoto: Thomas Mose.

Vi har modtaget:

Foreningsaktiviteter i det gamle rådhus

På byrådsmødet torsdag den 28. april fik undertegnede svar på dette spørgsmål, som jeg havde fremsat til byrådet:

Er der et tidspunkt, hvor Dragør Gamle Rådhus reelt kan tages i brug som medborgerhus? Siden budgetvedtagelsen i september 2019 med A, O og V har det ligget fast, at det gamle skønvirkehus skulle bevares som kommunal ejendom til udlån til foreningernes mødevirksomhed. Sidekontorerne er fast udlånt til Historisk Arkiv Dragør, men hvor selve rådhushallen skal bruges generelt af Dragørs foreninger til møder og events. Det er nu efter næsten tre års arbejde med at udskifte tre døre klar efter maling. Hvornår vil reglementet blive udsendt, så Dragørs foreninger kan benytte lokalet?

På mødet besvarede borgmester Kenneth Gøtterup spørgsmålet med, at byrådet i maj vil tage stilling til regulativet for udlån.

Tosset forsinkelse

Mit spørgsmål kan måske lyde lidt surt. Men det er da tosset, at foreningernes nye mødesal er blevet så meget forsinket.

Ved budgetvedtagelsen i 2019 lå det i kortene, at det gamle rådhus skulle sælges. Det kostede dengang sved og en hel del armvridning fra DF at få forhindret salg til en ejendomsmægler – og i stedet for beslutte at indrette huset til et mødested for foreninger.

Lidet kunne man ane, at arbejdet med at fjerne tre døres blænding fra 1960’erne, atter at installere tre døre samt at male lokalet kunne tage så lang tid.

Men nu kommer reglerne for udlån. Gratis for foreninger til møder, men med betaling ved indtægtgivende arrangementer.

I DF håber vi, at foreningerne i Dragør tager vel imod det nye tilbud fra kommunen.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer