Et veloplagt publikum får indblik i forfatterens liv.

Forfatterbesøg

Den prisvindende forfatter Glenn Bech lagde i forrige uge vejen forbi Tårnby Gymnasium & HF

Af Mikael Sonne



Der var manifest om klassekamp på skemaet, da Tårnby Gymnasium & HF (TG) torsdag den 18. april havde besøg af den unge, litteraturprisvindende forfatter Glenn Bech.

Arrangementet var velbesøgt af et bredt publikum, særligt var en stor del af gymnasiets egne elever mødt op for at møde forfatteren bag værket »Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet« – en bog, som i høj grad har fundet vej til gymnasiernes boghylder. Og da bogen bliver brugt aktivt i undervisningen, var elevernes nysgerrighed på personen bag den på forhånd vakt.

Der var fra foredragets begyndelse grin, smil og god stemning over anekdoter fra en helt forfejlet studiestart på statskundskab i Aarhus samt indblik i et begivenhedsrigt liv og forfatterskab, og med sin rolige facon havde Glenn Bech i løbet af 0,5 sit publikum i sin hule hånd.

Hans nærvær var slående og intens, og flere gange henvendte han sig også direkte til publikum, som fokuseret lyttede på. Da Glenn Bech til sidst åbnede op for spørgsmål fra salen, blev det ekstra tydeligt, at interessen for både personen selv og hans værk var kæmpe stor.

Det var Tårnby Kommunebiblioteker, der med støtte fra statens kunstfond stod bag foredraget, som blev afholdt i festsalen på TG. Og med den store interesse, arrangementet blev udvist, håber arrangørerne, at det ikke er sidste gang, de kan invitere Glenn Bech til Tårnby.