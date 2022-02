Morten Pape.

Forfatterbesøg i kirken

Den prisbelønnede forfatter Morten Pape giver foredrag i Dragør

Onsdag den 2. marts kl. 19.30 kommer Morten Pape på besøg i Dragør Kirke, som i samarbejde med Dragør Bibliotekerne står for forfatterforedraget.

Morten Pape er en af de mest læste moderne realistiske, danske forfattere. Han vil denne aften fortælle om temaerne i hans seneste bog »I ruiner«, der er braget igennem den litterære lydmur og sågar er blevet nomineret til Politikens Litteraturpris.

Bogen har Amagerbankens konkurs som katastrofal opløsende kraft for en parcelhusfamilie på Ugandavej som omdrejningspunkt.

Prisbelønnet debutant

Morten Papes første bog fik en helt usædvanlig modtagelse, da den udkom i 2015, og blev endda også belønnet med Debutantprisen.

Bogen bærer titlen »Planen« og har i vid udstrækning Morten Papes egen opvækst i Urbanplanen som stof.

»Planen« er et nådesløst portræt af sociale grupperinger og unge, der ikke ofte optræder i den moderne litteratur.

Morten Pape har fortsat sit forfatterskab på Amager. I hans anden bog tages nemlig udgangspunkt i et menings-løst drab på en indvandrerdreng, der arbejder som avisbud i Holmbladsgade. Også her er bogen bygget på en faktisk hændelse, der leder til en undersøgelse af utilpassede unge og de vilkår, der gør dem til drabsmænd på en fremmed, uskyldig og tilfældig person.

I hans tredje – og seneste – bog »I ruiner« skifter miljøet fra de socialt og i enhver henseende udsatte unge til en familie i et almindeligt parcelhus på Ugandavej på Amager.

Moren arbejder i Amagerbanken, og faren er selvstændig indehaver af en vidoeudlejningsforretning. I et forsøg på at være med til at redde banken investerer faren opsparing og pension i aktier, der mistes i et voldsomt hug – med store konsekvenser for hele familien til følge.

De tre romaner med stof fra Amager har forfatteren kaldt »amagertrilogien«, men det er stof, der – på trods af amagerbaggrunden – er af helt almenmenneskelig relevans.

Normalt afholdes kirkens arrangementer »En aften i godt selskab« i Dragør Kirkes sognegård, men den store interesse, der er vist netop dette foredrag, betyder, at arrangementet er flyttet til kirkerummet.

Gratis adgang.