Med blot to minutter tilbage af løbet gik det galt for en anden af Rasmussens holdkammerater, da Hunter McElrea ramte vinderen af sidste løb, Matthew Brabham, bagfra. McElrea måtte udgå efter uheldet, mens det lykkedes for Brabham at komme tilbage på banen og endda at slutte på 7.-pladsen.

Kort før mål fik Benjamin Pedersen kontakt med Linus Lundqvist i den førende bil. Men det lykkedes ham dog ikke at komme forbi, og han måtte derfor »nøjes« med at køre over målstregen som nummer to – blot 0,1782 sekunder efter Linus Lundqvist.

Sting Ray Robb blev med en 3.-plads den bedste placerede Andretti-kører.

Stillingen

De to uheldsplagede løb, Christian Rasmussen indtil nu har kørt i Indy Lights-serien, giver ham en samlet 11.-plads. Han har nu 49 point op til Linus Lundqvist, der indtager duksepladsen.

Vinderen af det første løb Matthew Brabham holder sig på trods af dagens uheld på 3.-pladsen, mens dansk-amerikanske Benjamin Pedersen ligger nummer to.

Christian Rasmussen og resten af Indy Lights-feltet skal på banen igen allerede på fredag, den 13. maj, og lørdag den 14. maj, hvor løbet Grand Prix of Indinapolis køres i Indiana.

