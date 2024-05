Forkerte spareforslag i avisen

En fejl fra Dragør Kommune har ført til, at vi har bragt forkerte oplysninger om kommunens mulige besparelser.

Af Rasmus Mark Pedersen

Pia Holm Nielsen, der er direktør i kommunen, har ringet til os på grund af artiklen “Sparekatalog tager form”. Hun fortæller, at kommunen ved at fejl har offentliggjort et bilag fra sidste års debatter, som vi har viderebragt som fakta fårets overvejelser:

“Konklusionerne i artiklen i Dragør Nyt er desværre forkerte. Vi beklager meget fra Dragør Kommunes side, at vi har lavet en menneskelig fejl og offentliggjort et forkert bilag under nogle forkerte overskrifter,” forklarer hun.

Faktisk er bilaget et år gammelt og har intet med årets diskussioner at gøre:

“Det, du har refereret i artiklen, er faktisk forslag tilbage fra 2023 til Budget 2024, hvor kommunen stod i en anden situation. Et bilag, som aldrig burde have været på sagen, men desværre har været det alligevel.”

Først forslag til august

Derfor ved vi ikke, hvad politikerne rent faktisk har talt om i denne omgang. Og vi kommer heller ikke til det, siger direktøren.

“Det er en fejl, at det bilag er blevet lagt på. Det er ikke meningen, at politikernes interne drøftelser skal fremgå som bilag, så derfor har jeg også fået fjernet bilaget fra kommunens system til at udgive referater,” forklarer hun og fortsætter:

“Budgetmappen offentliggøres og sendes i høring til august, hvor de konkrete forslag til eventuelle besparelser fremgår. I forbindelse med høringen kan borgere med flere afgive høringsvar.”

Dragør Nyt har på den baggrund opdateret den oprindelige artikel, så det tydeligt fremgår, at den bygger på forkerte oplysninger, ligesom denne artikel vil bruge bragt i den kommende udgave af den trykte avis.