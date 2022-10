Forlig om havneudvikling

Politisk tilfredshed

»Jeg er meget tilfreds med, at et stort flertal i kommunalbestyrelsen nu træffer de endelige beslutninger vedrørende havnen. Vi skal finde en løsning om fremtidig anvendelse af bådeværftsgrunden. Vi går nu i offentligt udbud med mulighed for erhvervsudvikling, og vi må se hvem, der byder,« siger borgmester Kenneth Gøtterup (C).

Borgmesteren forklarer, at at kommunalbestyrelsen skal vurderer resultatet af udbudet, og om det er tilbud, der vil gavne havnen og Dragør.

Han mener, at et så bredt flertal, som står bag aftalen, vil give ro om havnens fremtidige anvendelse og arealer.

Venstre ser også udbuddet af det gamle værft, som udviklingspotentiale for nyt erhvervsliv, mens Socialdemokratiet mener, at arealet hvor det gamle bådeværft lå, skal anvendes til gavn for borgerne i Dragør.

»Dragør Havn er hele kommunens havn, og ændringer skal ske i henhold til lokalplanen,« lyder det fra Helle Barth, der er gruppeformand i Venstre.

Socialdemokratiet er venter med spænding på at høre, hvem der byder ind på det gamle værftsareal.

»Vi må se hvem, der har lyst til at byde ind, og hvad, der bydes ind med. Herefter tager vi endelig stilling,« siger Ole H. Hansen (A).

Socialdemokratiet, Konservative og Venstre udtrykker tilfredshed om Café Havslapnings fremtidige forhold, og dialogen med ejeren af Café Espersen.

Sydamagerlistens mener, at planen i hovedtræk er identisk med partiets tidligere forslag.

»Vi er glade for, at der endelig sker noget,« siger Flemming Blønd fra Sydamagerlisten.