Fornyelsespris aflyst

I Dragør Nyt den 4. marts (nr. 11 – side 4) kunne man læse, at Museum Amager var nomineret til Historiske Dages Fornyelsespris for Peter Carlsens maleri »Amager 2019«.

På grund af myndighedernes tiltag for at forhindre spredning af corona-virus blev Historiske Dage, der skulle have været afholdt i Øksnehallen lørdag den 21. og søndag den 22. marts, aflyst. Efter aflysningen var der imidlertidig tvivl om, hvorvidt Historiske Dages Fornyelsespris skulle uddeles i år. Nu meddeler Henrik Thorvald Rasmussen, der er festivalleder for Historiske Dage, at uddelingen af fornyelsesprisen lige som festivalens 150 andre programpunkter er aflyst.

»Det er naturligvis ærgerligt, at Historiske Dages Fornyelsespris ikke bliver uddelt i 2020, nu hvor Museum Amager er blandt de fem nominerede med maleriet Amager 2019,« siger museumsleder for Museum Amager, Søren Mentz, til Dragør Nyt.

»Man kan sige, at de nominerede har tabt til corona, men jeg vælger i stedet for at se årets fornyelsespris som en konkurrence med fem vindere. Æren ligger i at blive nomineret, og det er en stor anerkendelse af Museum Amagers arbejde med at forny formidlingen af lokalhistorien,« fortsætter museumslederen.

De øvrige fire nominerede var Jim Lyngvild for Danmarks konger og dronninger, Bornholms Teater for forestillingen Besat, Nationalmuseet for Natbot og sidst, men ikke mindst Gry Nielsen-Jexsen for Kvinde Kend Din Historie.

I løbet af maj måned udkommer Søren Mentz’ bog om den lokalhistoriske forandring, som ligger bag bestillingen af maleriet og Peter Carlsens arbejde.

»Undertitlen bliver Fra amagerdragt til røvgevir, så den store palet er taget i brug,« fortæller Søren Mentz om bogen, der udkommer på Århus Universitetsforlag.

Henrik Thorvald Rasmussen fra Historiske Dage oplyser, at festivallen kommer stærkt igen næste år, hvor den vil blive afholdt den 10. og 11. april.