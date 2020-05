Fortællingen om Amager

Forsiden af Søren Mentz' nye bog »Portræt af et lokalsamfund – fra amagerdragt til røvgevir«

Ny bog fortæller 500 års historie på Amager med udgangspunkt i lokalsamfundets identitet. Torsdag den 28. maj præsenteres bogen ved et særarrangement på Dragør Museum, hvor man ud over at kunne erhverve bogen også får et smugkig i de kommende udstillinger

Hvordan skabes et lokalsamfunds identitet – og hvordan påvirkes og forandres denne af udviklingen både lokalt og i det omgivende samfund. Det er de toneangivende temaer i en ny bog af museumsleder på Museum Amager Søren Mentz, der udkommer torsdag den 28. maj – og som på dagen bliver præsenteret ved et arrangement på Dragør Museum.

Bogens titel er »Portræt af et lokalsamfund« – med undertitlen »Fra amagerdragt til røvgevir« – og titlen har en dobbelt betydning. Dels er bogen i sig selv en særdeles underholdende og til tider hæsblæsende gennemgang af 500 års lokal identitetsudvikling på Amager, og dels refererer titlen direkte til kunstneren Peter Carlsens fremragende genremaleri »Amager 2019«, der blev afsløret sidste år ved et arrangement på Amagermuseet.

Maleriet er blevet til gennem en tre år lang proces, som Søren Mentz og Peter Carlsen igangsatte tilbage i 2016.

Søren Mentz har siden 2015 bestridt posten som leder af Museum Amager, og når man fordyber sig i det rigt illustrerede og velskrevne værk, er det tydeligt, at øens historie og indbyggere er gået i blodet og hjertet hos bogens forfatter.

Et væld af information

Som læser får man ikke bare et dybtgående indblik i de historiske begivenheder og traditioner, der ligger til grund for det Amager, vi oplever i dag – man får også et væld af informationer omkring det danske samfund – og vores nære omverden – igennem de seneste 500 år.

Forfatteren formår på de knap 200 sider at komme vidt omkring med referencer til kunst og kultur, de sociale normer og de økonomiske sammenhænge – og det sker i en let tilgængelig form og et fængende sprog, der med såvel vid som bid skildrer de kræfter, der både formår at få lokalsamfundet til at fungere og holde sammen igennem århundreder, men som også rummer konflikter og skel, som på godt og ondt former det samme lokalsamfund såvel indadtil som udadtil.

»Amager 2019«

Med bogens første fire kapitler klædes læseren grundigt på til det afsluttende kapitel, hvor bevæggrundene for skabelsen af maleriet »Amager 2019« blotlægges – med en inspirerende præsentation af kunstneren Peter Carlsen og dennes værker samt den lange og grundige proces, der lå til grund for maleriet. Og man får et indblik i de mange lag, der ligger i maleriets motiver og komposition med dets tre fløje.

Det er en særdeles velkomponeret bog, som giver et begavet indsigt i et samfund, der på overfladen måske kan forekomme relativt enkelt og overskueligt, men som underliggende rummer utallige dybder og nuancer, som det også åbenbares i »Amager 2019«. Og som læser efterlades man med en stor lyst til at vide mere om de mange spændende historier fra især Store Magleby og Dragør – samt ikke mindst at se nærmere på Peter Carlsens værk i sine rette omgivelser, når Dragør Museum atter åbner her til sommer.

Torsdag den 28. maj kl. 15–17.30 præsenteres bogen på Dragør Museum, hvor man – ud over muligheden for at erhverve »Portræt af et lokalsamfund«, få en snak med forfatteren og måske en signatur i bogen – også kan få et smugkig i de kommende udstillinger i det nyrenoverede museum, der forventes at kunne åbne om en god måneds tid.

Bogen »Portræt af et lokalsamfund« er skrevet af museumsleder Søren Mentz, ph.d i historie fra Københavns Universitet, og den er udgivet på Aarhus Universitetsforlag. Bogen er på 190 sider og præsenterer sig smukt med talrige flotte illustrationer.

HAS