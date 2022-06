Fortet live – fire sommerkoncerter

Over fire sommeraftener er det ønsket at omdanne Dragør Fort til Danmarks flotteste musiksted, hvor man kan mødes til gode koncerter og hyggelig stemning, lyder det fra manden bag, Michael Busk

Af Birgit Buddegård

Michael Busk er iværksætter – og har med egne ord altid 1.000 idéer i hovedet og heldigvis en masse gode mennesker omkring sig til at hjælpe sig ned på planeten igen. Og ydermere også en del, der kan se potentialet i hans idéer, der oftest bærer frugt.

Tænk bare på cykelløbet Race 500 against cancer, der i juni 2022 for femte år i træk afvikles med henblik på at skabe opmærksomhed omkring kampen mod kræft – og for at støtte Kræftens Bekæmpelse.

Cykelløbet, der i år starter i Vejle og slutter i Dragør, blev kørt første gang i 2018 – og opstod som en idé, Michael Busk fik under en cykeltur i Harzen. Siden er det bare vokset år for år i omfang, og Michael Busk er fortsat en integreret del af arrangementet.

Også erhvervsmæssigt har Michael Busk haft gang i idéerne – og her i Dragør har man stiftet bekendtskab med flere eksempler herpå. Tilbage i 2016 etablerede han således Busk Is, hvis karakteristiske isvogn i en årrække kunne ses mange steder rundt om i Dragør – til alt fra store arrangementer såsom Dragør Havnefest til private fødselsdage. Efter fire spændende år blev isvognen i 2020 solgt og bliver nu brugt som varmestue op mod jul.

Også foodtrucken Backstage Burgers står Michael Busk bag – først med et par år ved Royal Arena og siden rundt om i Dragør, hvor den i ud over sin primære placering på Dragør Fort også har været med til både havnefesten og Øresundsmarkedet, før også den i 2020 blev solgt videre til nye ejere, der dog siden har fortsat driften, bl.a. på værftsgrunden og i dag på A. P. Møllers Alle.

Michael Busk er opvokset i Dragør, hvor han fortsat bor. Han har spillet fodbold i Dragør Boldklub – det bliver ikke til så meget mere, griner han og henviser til sin alder, der nu ikke ser ud til at trykke. Der er i hvert fald stor lyst til at sætte nye ting i gang. Han beskriver sig selv som en »kite dancing in a hurricane«, og man ser jo straks en drages lette dans i vinden for sig – og så alligevel ikke, for Michael Busk virker også som en rolig mand, som han sidder i Framehouse og fortæller om sit seneste projekt, nemlig livemusikken.

Lokal opbakning – men bump på vejen

Inspirationen til »Fortet Live« fandt han under et besøg på Gæstgivergården i Allinge på Bornholm. Det er et spillested, der kan trække de store navne – og den stemning og de omgivelser for musikken, de har skabt, vil Michael Busk gerne skabe i Dragør.