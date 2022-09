Fortet Live

Fredag den 26. og lørdag den 27. august blev de sidste fire koncerter afholdt i rækken af Fortet Live-arrangementer.

Fredag var det først Jung, der optrådte, hvorefter Die Herren spillede deres versioner af U2-hits.

Lørdag var der ændringer i programmet. The Sandmen måtte aflyse deres koncert på grund af sygdom, men i sidste øjeblik lykkedes det som erstatningsband herfor at få Superloader til at træde til som opvarmning til Dizzy Mizz Lizzy, som foran et talstærkt publikum afsluttede hele eventrækken med et brag af en koncert.

Arrangøren af Fortet Live, Michael Busk, er ovenud tilfreds med forløbet af de fire koncertdage.

»Det har været et sublimt publikum, ingen ballade – og kun glade, feststemte mennesker. Da Fortet Live blev til i vores hoveder, var det lige, hvad vi havde tænkt os,« siger Michael Busk til Dragør Nyt – og oplyser samtidig, at han håber, at Fortet Live næste år kommer tilbage med ny række arrangementer.