Garcia Brothers sætter fart i forestillingen. Foto: Jacob Leitisstein.

Fortryllende forestilling

Deltag i Dragør Nyts konkurrence og vær med i lodtrækningen om billetter til Cirkus Arena

Af Mikael Sonne



Lørdag den 3. august kl. 14 kommer Cirkus Arena til Dragør med deres spektakulære familieshow, hvor de byder på oplevelser med søde dyr, duften af savsmuld og prisbelønnede verdensartister.

Den rutinerede Bubber er tilbage som sprechstallmeister, og i år bliver han ledsaget af Malene Qvist, som står i manegen for første gang. Malene Qvist er kendt fra poptrioen Sukkerchok og fra hendes rolle som børnevært i blandt andet Ramasjang og Rasmus Klump-universet.

I forestillingen medvirker også søde dyr. Foto: Jacob Leitisstein.

Fra imponerende luftakrobatik til klovnerier og utrolig styrke vil cirkusset også denne gang præsentere noget af det bedste, cirkusverdenen byder på lige nu.

Og det hele sker i fuld fart – blandt andet når Duo Garcia indtager manegen i raketfart og udfører nervepirrende akrobatik i luften under en rumraket, som flyver over manegen.

De unge Garcia Brothers erobrer manegen med en sådan styrke og kropskontrol, at de får én til at holde vejret – især når de med imponerende præcision skyder med bue og pil – med fødderne!

Også luftakrobaten David Hammarbergs nervepirrende bungee-spring fra teltets top og cirkusverdenens stærkeste par Duo Costache, der bærer hinanden på de mest umulige måder, imponerer med deres optrædener.

Det hele suppleres med BMX-ryttere, som udfører utrolige rampe-stunts, farefuld action, magi, charmerende hunde og dertil – foruden Malene Qvist i skøn forening med husorkesteret – også Cirkus Arenas elskede husklovn Jimmy Folco, der er tilbage i manegen med ny fortryllende komik for både børn og voksne.

Vind med Dragør Nyt

Til forestillingen i Dragør, lørdag den 3. august kl. 14, får avisens læsere her chancen for at vinde billetter. Alt, man skal gøre, er at besvare to spørgsmål og sørge for, at redaktionen får svaret senest på mandag, den 29. juli, hvor vi vil trække lod om to præmier af hver to billetter til forestillingen.

Deltagelser sker ved enten at udfylde kuponen her på siden og komme den i postkassen på Søndre Tangvej 22, eller ved at sende os en e-mail på redaktion@dragoer-nyt.dk – i emnefeltet skriver man ordet »CIRKUSKONKURRENCE« Husk at e-mailen også skal indeholde de på kuponen ønskede informationer, dvs. både de rigtige svar på de to spørgsmål samt navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Flere informationer om cirkusforestillingen og om køb af billetter findes på hjemmesiden www.arena.dk – billetter sælges også via telefonnummer 40 30 01 02.

Se i øvrigt også annoncen på side 7.

Vind billetter til Cirkus Arena

Dragør udlodder i alt 2 x 2 billetter til årets forestilling i Dragør.

Send en e-mail med svarene og dine oplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mail) til redaktion@dragoer-nyt.dk – senest mandag den 29. juli.

Spørgsmål 1:

Hvem er Bubbers medvært?

Malene Qvist

Madam Mim

Spørgsmål 2:

Hvad hedder Cirkus Arenas klovn?

Fætter Guf

Jimmy Folco

Vinderne får direkte besked – og bliver desuden offentliggjort i Drag­ør Nyt samt på dragoer-nyt.dk