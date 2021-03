Frisør Jette på Kongevejen. Arkivfoto: Hans Jacob Sørensen.

Fortsat coronanedlukning

Selvom genåbningen af samfundet så småt er gået i gang, er der stadig mange virksomheder og forretningsdrivende, der må holde døren lukket. Dragør Nyt har talt med nogle af dem – en frisør, en café og en rejsearrangør

Af Birgit Buddegård

»Det er ikke rart og føles lidt unfair, at frisører ikke må åbne,« lyder det fra frisør Jette Ravn fra Jette på Kongevejen. Det er en mærkelig situation, konstaterer hun, der må se på, at byen flager for genåbningen af de mindre butikker, mens hun fortsat må holde døren til salonen lukket.

Jette Ravn fandt nedlukningen helt forståelig, da smittetallet var højt, men undrer sig nu – for frisørerne er gode til værnemidler og afspritning, og man har god plads og ikke mange kunder ad gangen.

Det værste er usikkerheden, men vi må jo bare vente på, det bliver vores tur, siger Jette Ravn. Hun fortæller, at hun håber, frisørerne kommer med i den næste genåbning efter påske. Og det ville da være dejligt, hvis byen også til den tid vil flage, ler hun i telefonen.

Under den første nedlukning i foråret 2020 blev tiden brugt på at istandsætte salonen. Nu er der mere tid til at gå og tænke, men hun er ikke nervøs – kunderne skal nok komme igen. Og hun har allerede mange bestillinger, som hun så i øvrigt har rykket hver gang, hun havde forventet at kunne åbne, men ikke måtte alligevel – og hendes online bookingssystem viser, at der er fyldt godt op i lang tid frem. Mange længes angiveligt efter at slippe af med »coronahåret«.

Hallöy Café

»Det værste er, at vi ikke ved, hvor mange borde, vi kan have indendørs, når vi får lov at åbne igen,« lyder det fra Jeanette Steffens fra Hallöy Café på Kongevejen. Hun håber, caféer og restauranter får lov at åbne efter påske, men tror ikke på, at de får lov at have mange gæster indendøre.

Caféen er smal, konstaterer hun, så gæster kan ikke undgå at passere relativt tæt forbi hinanden og bordene – lokalet er ikke coronaegnet, som hun udtrykker det. Derfor håber hun på i lighed med sidste år at få tilladelse til udendørsservering på Neels Torv. Det vil betyde utroligt meget for caféen, så længe der er coronarestriktioner.

Sommer på Neels Torv og Hallöy Café. Arkivfoto: HAS.

Modsat under den første nedlukning, tilbyder Hallöy Café denne gang takeaway. Og det er populært, fortæller Jeanette Steffens. Lokalbefolkningen er fantastisk til at støtte, siger hun.

Caféen var egentlig ikke gearet til takeaway, men efter et par måneders nedlukning skulle der ske noget, syntes indehaverne. Jeanette Steffens driver caféen i fælleskab med to sønner, og sammen indkaldte de derfor halvdelen af personalet til at lave takeaway. Det gik så godt, at alt personale – »hele banden«, som Jeanette Steffens kærligt kalder dem – nu er tilbage i caféen.

Vejret var med Hallöy Café, da de begyndte med takeaway, så der kom mange kunder forbi – og ikke mindst Amarminoen har gjort meget for omsætningen. Med de mange kilometer i fødderne trænger vandrerfolket til lidt mad eller en kop kaffe – så trods nedlukning går det supergodt for caféen, siger Jeanette Steffens.

Rejsebranchen

»Vi går bare og venter – der er i øjeblikket ikke nogen, der har lyst til at bestille,« lyder det fra Hanne og Søren Schwensen, der sammen driver rejsebureauet Once in a lifetime fra Dragør.

Parret forelskede sig i Caribien på deres sølvbryllupsrejse og har siden arrangeret individuelle rejser til Caribiens smukke destinationer.

Men lige nu er verden farvet rød, og bortset fra en kort periode omkring jul, hvor enkelte af øerne var tilgængelige for turister, sker der i princippet ingen ting, siger Hanne Schwensen.

Indimellem kommer en kunde forbi for at tale om en rejse, når det bliver muligt igen, men det er få. Det er parrets indtryk, at kunderne afventer, indtil der er mere klarhed over coronarestriktionerne – og de venter nok også på vaccinerne. Og formentlig vil flyselskaberne også kræve dokumentation for vaccination eller antistoffer efter overstået sygdom – et såkaldt coronapas.

Hos Once in a lifetime har de stadig rejser, der er udskudt på ubestemt tid efter at have været ændret op til tre gange.

Parret nævner, at rejsebranchen føler sig svigtet – myndighedernes fokus har været andre steder, og som den eneste branche skulle de betale aflyste rejser tilbage til deres kunder i samme øjeblik, landet blev lukket ned – også selvom rejsen var bestilt et halvt år i forvejen.

Så det ser sort ud lige nu, men parret holder modet oppe. De er heldigvis kun de to i firmaet, så omkostningerne er ikke så store, og de har bestemt ikke opgivet.

De markedsfører sig stadig – blandt andet for at vise, de ikke er »døde«, siger Søren Schwensen, og de tror på, at folk begynder at rejse igen – måske til sommer, men måske kommer det først rigtigt i gang i 2022.

»Vi står klar,« lyder det fra parret – og det samme gør deres leverandører – så snart det igen bliver muligt at rejse ud.