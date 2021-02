Foto: TorbenStender.

Fotoshoot på museet

Jubilæumsudstilling på Amagermuseet tager form

I ly af vinter og coronarestriktioner arbejder Museum Amager på den udstilling, som skal markere femhundredårsjubilæet for ankomsten af de hollandske bønder til Amager. Efter planen skal den åbne tordag den 3. juni.

»Vinter og forår er altid travle tidspunkter for museets fagpersonale,« fortæller museumsleder Søren Mentz, som uddybende fortsætter: »Vi forbereder nye udstillinger og andet formidlingsmateriale, som skal tages i brug, når vi åbner for publikum. I disse dage har vi fokus på dragtsamlingen. Den er en vigtig del af den nye udstilling, for er der noget, som har visualiseret hollænderbønderne, så er det deres særprægede egnsdragt.«

Museum Amagers tekstilsamling er enestående. Det er ikke længe siden, at de lokale familier lå inde med slægtsdragten og vidste hvordan, man benyttede den. Nu er der ganske få tilbage, som stadigvæk husker detaljerne, og derfor er museet i gang med at indsamle viden, som også kan bruges i udstillingen.

Sammen med firmaet Nexus Kommunikation skal Majken Pedersen gennemgå de udstillede dragter, mens hun bliver filmet.

Det er en omkostningstung proces, men takket være bidrag fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond er arbejdet altså kommet i gang.

Majken Petersen har de seneste knap 25 år arbejdet med formidling på de lokale museer. Først som frivillig og siden som kustode – og den rolle kommer hun også til at varetage, når udstillingen åbner senere i år. Hun har en livslang passion for de skønne stoffer og deres righoldige historie – og mindes med smittende glæde, da hun som barn besøgte museet og lyttede til Fru Riber, der som kustode fortalte levende om fortiden.

Ægteparret Riber arbejdede dengang begge som kustoder ved museet – og boede i den kustode-bolig, som i sin tid lå i de selvsamme lokaler, der i dag er rammer for udstillingen.

I forbindelse med den digitale del af formidlingen er det for Majken Petersen en ny oplevelse at fortælle til et kamera i forhold til en samtale med besøgende og det samspil, som hun holder meget af. Med et smil forklarer hun, at det i starten kunne føles noget anspændt at skulle fortælle de spændende historier uden at få en umiddelbar respons – men øvelse gør mester, og med kyndig vejledning i brug af teknikken flyder ordene frit, når hun fortæller levende og varmt om de smukke dragter, deres væld af detaljer og de mange betydninger, der er gemt i dem.