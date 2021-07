Vi har modtaget:

Trafiksikkerhed

Vi har en vidunderlig kommune, men trafiksikkerheden er ikke god nok.

Hver dag, når jeg kikker ud af mit spisestuevindue, ser jeg folk med barnevogne og rollatorer gå midt ude på vejen, hvor der køres stærkt – og gudskelov er der ingen blevet kørt ned endnu.

Mit forslag er at sænke hjørnerne på fortovene, så det er nemt at bruge fortovene i stedet for vejene.

Et andet problem er de dobbelte cykelstier på blandt andet Bachersmindevej.

Når man kører ud fra for eksempel Søndergården, når man har handlet frisk frugt og grønt hos Aslan, er det næsten umuligt at se, hvor cyklisterne kommer fra. Kommer de fra højre eller venstre?

Forleden, da jeg kørte ud fra Søndergården, ramte en racercyklist mig og røg i dørken. Til alt held kunne han køre videre med diverse knubs, men jeg er stadig rystet. Det var min skyld. Jeg skulle både have orienteret mig fra højre og venstre.

Vi blev enige om, at stedet er farligt – enten burde hækken fjernes/klippes ned eller også skulle et stort spejl opsættes.

Med venlig hilsen

Steen Olsen

Kandidat for det

Konservative Folkeparti