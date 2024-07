Fremtiden for dagplejen

Politikerne udskød en beslutning om en mulig flytning af dagplejens gæstehus til den anden side af sommerferien. Der udsendes imidlertid overvejende positive toner omkring dagplejen som løsning

Der er stadig uklarhed om, hvad der skal ske med dagplejen efter sommerferien.

Dragør Nyt har i den anledning spurgt ind til holdningen hos de politiske partier i kommunalbestyrelsen – med fokus på dagplejens fremtid, og specifikt omkring legestuen og personalet.

Ud fra svarene er det fortsat uklart, om der er et politisk ønske om at flytte den bemandede legestue fra dagplejehuset på Engvej til en ledig stue i Nordstrandens Vuggestue.

Liste T’s Peter Læssøe skriver som svar: »Vi mener, at vi skal markedsføre dagplejen mere og sikre, at vi som kommune har dette tilbud til forældre, der ønsker en hjemlig atmosfære for deres barn. Dagplejen kan mange ting, som en vuggestue ikke kan, og med pædagogisk hjælp og dejlige omgivelser i dagplejehuset på Engvej, så er Dragør Kommunes dagpleje et godt tilbud og alternativ til en vuggestue,« forklarer han til Dragør Nyt.

Henrik Kjærsvold-Niclasen, som er venstremand og udvalgsformand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, skriver: »I Venstre har vi fortsat et stærkt ønske om, at kommunen driver en dagpleje, selvom vi over de sidste årtier har set et fald i antallet af dagplejere på landsplan. Fra 2009 til 2019 blev antallet halveret – primært på grund af rekrutteringsvanskeligheder. Et problem som også påvirker vores kommune.«

Han forklarer desuden, at han helhjertet bakker op om de initiativer, der er i gang for at forsøge at få flere børn ind i dagplejen: »Vi er stolte over, at Dragør Kommune kan tilbyde vores borgere et bredt spektrum af pasningsmuligheder, herunder vuggestue, integrerede daginstitutioner, børnehave og dagpleje, hvilket understreger vores engagement i at sikre høj kvalitet og fleksibilitet i børnepasningen,« skriver han til Dragør Nyt, inden han kommenterer fremtiden for lokalerne på Engvej: »Gæstehusets placering afventer fortsat politisk behandling.«

En enkelt betingelse

På samme måde er kommunens konservative borgmester Kenneth Gøtterup afventende over for at svare på, hvad der skal ske med gæstehuset: »Det er for tidligt at sige noget om endnu,« konstaterer han – inden han forklarer, hvilke problemer der er med dagplejen: »Lige nu er dagplejen organiseret således, at der er ansat personale til at passe børn ved dagplejers fravær. Men vi har ikke haft styr på, hvad de skal lave de dage, dagplejerne er væk. Det skal vi have styr på,« mener han.

Socialdemokratiets Nicolaj Bertel Riber vil på den ene side rigtigt gerne beholde gæstehuset på Engvej, men på den anden side lægger han en betingelse ind, der er svær for dagplejen at opfylde: »Vores udgangspunkt er, at dagplejen er et godt og vigtigt tilbud på 0–2-årsområdet. Socialdemokratiet vil gerne bevare det tilbud, som vi kender i dag med gæstehus på Engvej, men det kræver en stabilisering og øgning af forældre, der vælger dagplejen, så tilbuddet kan blive mere robust,« forklarer han.

Derfor bliver det spændende at se, om flere forældre har valgt dagplejen til, når politikerne skal tage endeligt stilling til august.

Flytning måske nødvendig

Den, der er mest direkte i sit svar, er Moderaternes Lisbeth Dam Larsen: »Det kan vise sig at være nødvendigt,« skriver hun om muligheden for at flytte gæstehuset fra Engvej. Men hun understreger, at det netop skal ske for at kunne bevare et godt dagplejetilbud: »Da der er et fælles politisk ønske om at bevare et bæredygtigt dagplejetilbud, er en af mulighederne at flytte dagplejens gæstehus til ledige lokaler i Nordstrandens Vuggestue.«

Hun vil også gerne have, at dagplejen er et godt supplement til vuggestuerne, men hun peger på en række strukturelle problemer: »Ligesom vi i Dragør Kommune har daginstitutioner af høj kvalitet, har vi også en dagpleje af høj kvalitet med dygtige dagplejemødre og god pædagogisk støtte. En dagpleje, som har og har haft samme leder som Nordstrandens Vuggestue. Dragør har samme udfordring som de fleste andre kommuner: Det er blevet sværere at rekruttere dagplejemødre, og de fleste forældre ønsker deres børn i vuggestue,« skriver hun til Dragør Nyt.

Hvad med pengene?

Vi har også spurgt politikerne, om dagplejen skal bibeholde den særstatus, som den har i budgettet, hvor pengene ikke bliver reguleret efter, hvor mange børn, der er. Det er ellers tilfældet for for eksempel vuggestuen og børnehave.

I stedet for bliver der givet et fast beløb til dagplejen uanset antallet af børn. Da forældrebetalingen senest blev reguleret, viste beregningerne, at dagplejen var så meget dyrere per barn, at det var urealistisk for kommunen at sætte forældrebetalingen sådan, at de betalte den samme del af udgifterne, som forældre til eksempelvis vuggestuebørn gør.

Men trods denne markante forskel, så er det ikke noget, der ligger først for hos de fleste af politikerne.

Henrik Kjærsvold-Niclasen fra Venstre svarer således: »Rækkefølgen er vigtig her. Lige nu er der igangsat nogle vigtige initiativer, heriblandt at synliggøre dagplejen og øge kendskabsgraden til dagplejen blandt vores borgere, så vi derved sikrer, at vi har en bæredygtig dagpleje. Det er vores hovedfokus lige nu. Derefter kan der muligvis komme en politisk drøftelse om andre emner, men ikke nu,« forklarer han.

Dermed vil han ikke udelukke, at de forældre, der vælger dagplejen til, kan komme til at opleve højere priser i fremtiden.

Konservativt nej

De Konservative er mere definitive i deres nej: »Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre. Det er to helt forskellige tilbud og driftsvilkår. Derfor skal dagplejen være rammestyret med et fast budget, så de reelt ikke mister midler, hvis antallet af børn falder,« forklarer Kenneth Gøtterup.

Socialdemokratiet er lidt blødere i deres afvisning: »Man kan ikke 1:1 sammenligne dagplejen med det øvrige 0–2-årsområde, da der blandt andet er tale om langt mindre enheder. Om økonomien skal ændres på en anden måde, bør være op til en faglig og politisk drøftelse i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget,« forklarer Nicolaj Bertel Riber.

Det let henholdende svar ligger langt fra, hvad hans tidligere partikollega Lisbeth Dam Larsen mener om sagen. Hun forlod for halvandet år siden arbejderpartiet og meldte sig i september ind i Moderaterne.

Lisbeth Dam Larsen har det klareste svar af alle de adspurgte: »Ja, økonomien for dagplejen skal ændres, da det ikke er rimeligt, at det som nu er væsentlig dyrere for kommunen, når et barn har plads i dagplejen fremfor i en kommunal institution, samtidig med at forældrebetalingen for en dagplejeplads er lavere end for en vuggestueplads,« forklarer hun.

Liste T kommer i deres svar ikke direkte ind på, hvad der skal ske med de økonomiske betingelser for dagplejen: »Dragør Kommune skal sikre en kritisk masse af børn i dagplejen. Der er endnu ikke gennemført de relevante analyser for dette, men et bud er, at 16 børn og fire til fem dagplejere plus to pædagoger kan være et bud på kritisk masse,« forklarer Peter Læssøe.

Dagplejens fremtid kommer på kommunalpolitikernes bord igen efter sommerferien.

Hvad er dagplejens gæstehus

Dragørs kommunale dagpleje har et gæstehus på Engvej. Huset anvendes til pasning af børnene i tilfælde af dagplejemødrenes sygdom og ferie.

Gæstehuset bruges også som legestue for dagplejegrupperne en fast dag om ugen.