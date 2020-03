Fremtidens Dragør på dagsordenen

2020 2021 2022 2023 Netto budgetreduktion ved to uger sommerferie 0 600.000 600.000 600.000 Netto budgetreduktion ved tre uger sommerferie 0 900.000 900.000 900.000

Beskrivelse af ændringsforslaget

Forslaget indebærer, at dagtilbudsområdet holder 2 eller 3 ugers sommerferielukket i juli måned.

Dagplejen er med i forslaget. Der er ikke udregnet en besparelse for dagplejen, men den vil være i form af et forventet lavere forbrug af femte-barns pladser over året.

Der er taget højde for, at der reduceres i forældrebetalingsindtægten ved beregning af besparelsen. Besparelsen tager udgangspunkt i budget 2020, der er taget højde for reduceret forældrebetaling. Tvungen sommerferie skal varsles tre måneder i forvejen, forslaget kan derfor ikke nå at få effekt i 2020.

Forudsætninger for realisering af forslaget

Det er en forudsætning, at ikke alle forældre har behov for et pædagogisk tilbud til deres børn i de tre uger. Og derudfra konkluderes, at behovet for alternativ pasning kan dækkes alene af to institutioner.

Forslaget er tre ugers sammenhængende sommerferielukning for at sikre kontinuitet og synkronisering i ferieafviklingen, således at der ikke skal sættes ekstra personale ind for at dække ferie. Med andre ord, børn og personale er væk samtidigt.

Med en uges sommerferielukning, vil medarbejderne typisk ønske ferie to uger i sammenhæng med lukkeugen, hvor forældrene i videre udstrækning spreder ferien. Det giver udfordringer i dækningen af det pædagogiske tilbud til børnene, og det kan give et uforholdsmæssigt højt vikarforbrug i de fire uger, der ligger uden om den enkeltstående ferielukkede uge. Med tre ugers ferielukning kan der sikres sammenhæng.

Administrationen beslutter i samråd med institutionerne hvilke to eller tre uger i juli, der holdes lukket.

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveauet eller borgere

Med forslaget vil institutionerne have ca. fem lukkeuger årligt.

Forældrene kan planlægge ferie efter deres behov, og der vil være alternativ pasning, som de kender det fra de nuværende lukkedage, hvis ikke ferieplanlægningen går op med lukkeugerne.

Forældrene kan opleve, at de skal aflevere deres barn i en anden institution end den, deres barn er indskrevet i, men det kender forældrene også fra de nuværende lukkedage.

Forældre kan opleve et forringet serviceniveau med tre ugers sommerferielukning – særligt de forældre, der ikke har mulighed for selv at tilrettelægge deres ferie. Og de vil formodentligt oplevet et øget pres med de tre ugers sommerferielukket.

Udmøntningen foregår via en forholdsmæssig rammebesparelse.

Beskrivelse af konsekvenser for personale

Medarbejderne har med dette forslag som udgangspunkt en ferieuge tilbage, som de selv kan råde over, da der i forvejen er ca. ti lukkedage årligt, men det er som sådan ikke ukendt for personale. F.eks. er skolelærere altid tvungne til at holde ferie i juli.

For nogle medarbejdere er det i øvrigt eftertragtet at have ferie i juli, for dem kan forslaget opleves som en garanti for at have ferie i juli.

Medarbejderne har som nu mulighed for at byde ind i forhold til at være med i den alternative pasning i en af de institutioner, der varetager den alternative pasning i lukkeugerne og dermed holde ferie efter aftale med ledelsen.

Der skal reduceres i lønsummen til medarbejdere i forhold til vikarer eller pædagogmedhjælpere.