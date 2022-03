Vi har modtaget:

Fremtidens varmeforsyning

Borgermøde om varmeplanlægning

Onsdag den 30. marts kl. 19.30 til cirka 22 er der i aulaen på Dragør Skole borgermøde om varmeplanlægning.

Naturgaspriserne buldrer i vejret. Vi har brug for at finde alternativer til naturgassen, både i vores private hjem og i de blokcentraler, der forsyner vores almene boligområder.

Er det nu, vi skal grave haven op for at lægge slanger til jordvarme eller bore mere end 100 meter ned i haven for ilægning af slanger til lodret jordvarme? Eller skal vi stille en luft til vand-varmepumpe op? Eller erstatte naturgassen med et træpillefyr?

Normalt har vi i Dragør Kommune haft individuelle gas- eller oliefyr til opvarmning plus rigtig mange brændeovne. Er det stadig individuelle løsninger, vi skal satse på – eller er der muligheder for at gøre det billigere med kollektive løsninger?

Skal vi hver især handle nu – eller skal vi overveje mulighederne for fælles løsninger?

Mulighederne er mange, og situationen kan være svær at overskue.

Liste T indbyder derfor til borgermøde om mulighederne i den varmeplanlægning, som Dragør Kommune skal lave. Det er vigtigt, at borgerne bliver inddraget i denne proces. Så kom og bliv klogere på mulighederne og giv jeres mening til kende. Tag gerne naboer og venner med.

Program

Vi indleder aftenen med et oplæg fra en kompetent energi-planlægger fra Ea Energianalyse, som vil fortælle om de muligheder, der er for kollektive løsninger. Det er ikke et oplæg til en varmeplan, men en gennemgang af mulighederne.

Liste T har også inviteret de andre politiske partier i Dragør Kommune til at deltage og komme med deres idéer. Men det er borgernes møde, så kom med jeres forslag og spørgsmål og lad os få en åben debat.

Med venlig hilsen

Kristine Bak

På vegne af bestyrelsen i liste T, kommunalbestyrelsesgruppen og den Grønne Gruppe