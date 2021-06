Friluftsskolen er i fuld gang

I løbet af sidste uge havde friluftsvejleder Kay Weiss 5.-klasserne med ud at klatre og rappelle på Kongelundsfortet.

Forløbene er en del af det faste samarbejde imellem kommunens skoler og Dragør Ungdomsskole. Det er ungdomsskolen, der varetager sikkerheden og undervisningen, som er sammensat ud fra Undervisningsministeriets fælles mål.

Til klatring skulle eleverne for eksempel træne i at klatre, hænge, svinge og springe som et led i alsidig idrætsudøvelse.

Eleverne rappellede ti meter ned fra tårnet på toppen af Kongelundsfortet. Hver elev var blevet udstyret med reb og rebbremse, så de selv kunne bestemme farten. I den anden ende af rebet stod Kay Weiss for sikkerheden og muligheden for at kunne bremse, hvis eleverne fik sat for megen fart på.

»Det er der faktisk aldrig nogen, der gør,« fortæller Kay Weiss, som fortsætter:

»Selvom jeg siger til dem, at jeg har dem, så beder jeg dem også om at gøre det rigtigt og passe på, og det har de stor respekt for. Jeg behøver aldrig at stoppe nogen.«

