Vi har modtaget:

Friplejehjem i Dragør

En lille korrektion til Kim Dupont

I bund og grund er der vel næppe nogen, som er imod friplejehjem – ej heller Dansk Folkeparti. Og Dragør har da også tidligere haft et sådant – det var placeret på Annas Vej.

Efter reglerne i dag kan alle oprette egne friplejehjem. Hvis der bare overholdes visse basale krav til lokaler og bemanding m.m., kan alle oprette et sådant. Det er bare at gå i gang.

Hvis der er borgere, som ønsker at bo på det, og er de kommunalt visiteret til det, så skal kommunen betale for ydelsen. Ret enkelt. Lige som med private daginstitutioner.

Og som liberalt indstillet må Kim Dupont da sætte pris på, at der er et kommunalt plejehjem, som udsættes for konkurrence fra et privat friplejehjem.

Hvis jeg læser lidt imellem linjerne, så går Kim Duponts forslag måske mest ud på, at det kommunale plejecenter, Omsorgcenteret Enggården, skal nedlægges og sælges til en fond. Men det er måske nok en overfortolkning?

Men hvad nu, Kim?

Jeg vil opfordre dig som borger til at tage kontakt til en eller flere af de selskaber, som i dag administrerer friplejehjem landet over. Så kan virksomhederne, evt. med dig som lokalkendt konsulent, finde en byggegrund, hvor der kan bygges et friplejehjem. Og når byggeriet er på plads, så kan alle visiterede borgere selv vælge at flytte ind med fuld støtte fra Dragør – eller de kan vælge det kommunale. Det vil være godt med to plejehjem, som kan konkurrere om at give det bedste tilbud til vore ældre.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer, DF

Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget i Dragør