Vi har modtaget:

Frit træningsområde ved Hollænderhallen

I disse dage opsætter Dragørs folk en række træningsapparater lige syd for Hollænderhallen. Det er apparater, som alle kan bruge, når de er ved hallen.

Gennem adskillige år har Dansk Folkeparti haft ønsket om et sådan område, men hvert år er det blevet forbigået ved budgetvedtagelserne, da der lige var andre opgaver, såsom ældreområdet og lignende, der vandt pengene.

Det var derfor med vores store glæde, at Dragør Kommune i 2020 blev tilbudt en donation til et projekt til fælles bedste.

For tekniske udvalg var sagen straks klar. Nu skulle træningsarealet realiseres. Desværre ramte vi ind i coronapandemien, som satte næste alt i stå. Derfor denne forsinkelse.

For at få mest ud af den fornemme gave valgte vi at lade fordelingen af apparater ske i en dialog med brugerne. Samtidig besluttede vi også at lade opsætningen være en opgave for kommunens »sorte hold« – det dygtige hold på tre mand, som løser vores adhoc-opgaver på veje og stræder. Og ved at bruge dem er der blevet råd til flere maskiner.

Det er meget positivt, at Føtex har valgt at donere hele 200.000 kr. til fællesskabet – en kæmpe tak til Føtex og Salling Group for det.

Tidligere havde vi i Drag-ør Mølleren (Møller Jensen, red.), som altid var rede til at deltage i samfundet, hvilket rigtig mange foreninger har nydt godt af gennem årene.

Nu må vi håbe, at apparaterne vil blive velbrugt i de kommende år.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Formand for Dansk Folkeparti i Dragør