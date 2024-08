Turen går gennem den gamle by. Foto: TorbenStender.

Fugleskydning og regentskifte

Kong Ole Theut har overleveret kongeskærfet til Lau Laursen

Af Thomas Mose



Efter en lang dag i dejligt vejr og med masser af oplevelser blev det kommende års fuglekonge i Dragør Borgerlige Skyttelag udnævnt.

Den nye konge er erhvervsmanden Lau Laursen, som det næste år har fornøjelsen af at stå i spidsen for lagets 160 medlemmer. Det vil ske under mottoet »Vær ikke trist over at der er forbi, vær glad for at det er sket« – som den nykårede konge motiverede ved skyttelagets torskegilde i november – et opmuntrende og positivt ønske.

Kong Lau Laursen har gennem årene sat sit præg på skyttelagets arrangementer med trofast deltagelse. Både i fugleskydninger og torskegilder har han ifølge skyttelaget altid med et lunt smil på læben været klar til at deltage i festlighederne.

Udnævnelser med musik

Skytterne og tilskuere mødtes søndag morgen klokken halv ni i Kong Ole Theuts have, der var i dagens anledning var »flyttet« fra Sønderstræde til Hans Isbrandtsens Plads, hvor Helsingør Pigegarde stod klar med musikalsk underholdning.

Der var lige fra morgenstunden god stemning blandt de mere end 100 fremmødte skytter, som havde meldt sig klar til en lang dag med fugleskydning, spisning og samvær.

Kong Ole og Dronning Pernille Theut blev kaldt frem af jagthornblæser Palle Hansen, hvorefter Kong Ole bød skytterne velkommen og ønskede alle en god og herlig dag.

Kongeparret blev herefter hyldet med udråbte hurra’er og rap – festen var i gang.

Som traditionen sig byder, var der en række udnævnelser. Der er tilkommet mange nye medlemmer i Dragør Borgerlige Skyttelag – og ikke mindre end ti af dem, der her havde bevist, at de også deltager i arrangementerne, blev udnævnt til storkorsriddere. Det drejer sig om skyttebrødrene Nick Rendbæk, Ole Schwarz, Sebastian Ingversen, Anders Jørgensen, Jonas Modigh Hansen, Kasper Jensen, Kasper Theut, Kevin Joensen, Michael Wätjen og Bent Jens Larsen, der nu alle kan kalde sig storkorsriddere.

Processionen startede sin rute mod Dragør Fort med Helsingør Pigegarde i spidsen. Turen gik ad Sønderstræde til Bjergerlav, hvor ekskong og æresstorkorsridder Ulrik Ankerstjerne og eksdronning Anita var vært ved dagens første bedested.

Med fuld musik fra pigegarden fortsatte marchen hen over Badstuevælen til Kongevejen, hvor ekskong Peter Bech og eksdronning Cythia tog imod.

Skytterne fortsatte deres march ned omkring havnen og gennem den gamle by til Dr. Dichs Plads, hvor Pernille og storkorsridder Leif Glyager var værter for endnu et bedested.

Herefter fortsatte optoget ad Vestgrønningen og Søndre Strandvej til Enggården, hvor ekskong og vicestatsminister Jørn Larsen og eksdronning Inge var værter for nok et bedested – alt imens Helsingør Pigegarde til stor glæde for de mange beboere på Enggården, der havde søgt udenfor, gav en lille koncert.

Opfriskede efter de fire bedesteder vendte kortegen sin retning mod Dragør Fort.

Ved ankomsten her blev Emil Byg Pedersen udnævnt til storkorsridder for sin bedrift med at have hjulpet processionen sikkert frem gennem byen.

(Artiklen fortsætte efter billedet.)

Der tages sigte. Foto: TorbenStender.

Skydning på fortet

Dagens skydning startede, og Dragør Fort var som sædvanligt under fugleskydningerne behørigt bevogtet, så sikkerhedskravene blev overholdt.

Skydningen blev afbrudt af frokosten kl. 12, og som sædvanligt blev den afholdt på fortet. De feststemte skyttebrødre skulle her igennem et omfattende program med taler for kongen og hyldest til Dragør.

Det er en tradition, at Dragørs borgmester deltager som æresgæst, og i år var ingenundtagelse – borgmester Kenneth Gøtterup var med. Han sendte en hilsen fra kommunen og bidrog med en dejlig tale til kongen.

Under frokosten blev der uddelt en del advarsler og bøder fra fiscalen, vicestatsminister Jørn Steen Larsen, til de urolige elementer i selskabet.

Sangen for kongen, der var skrevet af ekskong Peter Bech, ramte plet og var meget populær blandt deltagerne.

66 damer deltog i damefrokosten, der foregik på Dragør Strandhotel. Dronning Pernille Theut havde sørget for både god underholning og god forplejning. Der blev skålet, og kongesangen blev afsunget, da Kong Ole, borgmesteren, statsminister Kurt Tyregod og æresoldermand Preben Staal lagde vejen forbi under festlighederne.

Tilbage på fortet fortsatte dagens fine skydning til fuglen og skiven. Fuglen overgav sig ved 17-tiden, hvor brystet blev skudt ned af storkorsridder Christian Bitzer med et flot skud.

Fuglen blev nedlagt således: Kronen – Thomas Sander, ringen – Steen Hyldborg, halsen – Henrik Nielsen, højre vinge – Kim Larsen, og venstre vinge – Pål Svendsen. Halen blev fejlskudt.

Præmieskydningen var meget spændende med tæt konkurrence i toppen. De erfarne skytter udviste klasse i den hårde blæst.

Det var Flemming Aunel, der vandt konkurrencen med 56 point. Andenpladsen gik til Thies Christen – ligeledes med 56 point, men med færre 10’ere. Med 55 point var det Kim Irmov, der indtog tredjepladsen i skydningen.

Ny konge

Dagen afsluttedes med tronskifte. Lau Lauersen overtog kongeværdigheden fra Ole Theut, mens Christian Bitzer efterfulgte Henning Pedersen som kronprins.

I dagens løb var der mange mennesker, der benyttede anledningen til at aflægge fortet et besøg for at følge festlighederne og overvære de afsluttende ceremonier.