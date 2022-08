Fugleskydning

På søndag, den 14. august, forventes hele 100 skyttebrødre og deltagere i procession under kong Renés tema »Smag for Dragør« at drage rundt i den gamle by i anledning af årets fugleskydning i Dragør Borgerlige Skyttelag.

»Kongens have« – som altid danner udgangspunkt for festlighederne – ligger i år på Dragør Fort, bopælen for Dragør Borgerlige Skyttelags konge, kong René (Carstensen). Dermed afvikles den lange dag, hvor skyttelaget afholder sin traditionsrige fugleskydning og fest, det samme sted.

Alle samles om morgenen i kongens have for at hylde kongen. Festlighederne begynder i år med jazzmusik ved Fortets Good Time Jazz Band, der vil slå første nummer an kl. 8.30. Der er tradition for mange interesserede og nysgerrige tilskuere – og alle er velkomne.