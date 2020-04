Fundraiserkampagne til Dragørs nye friluftshus

Blushøjspejderne opfordrer til lokal opbakning til nyt friluftshus til glæde for skoler, Dragørs Aktivitetshus og frivillige foreninger

Af Birgit Buddegård

Ved Blushøj ligger en skøn gammel træhytte, hvor spejdere fra Dragør har holdt til i seks årtier. Det kommer de nok også til i de næste seks årtier, lyder det fra Christina Laugesen på vegne af Blushøjspejderne.

Men hytten er – hyggen til trods – ikke hensigtsmæssigt udformet til det store antal spejdere, der i dag benytter den.

Der skal derfor bygges nyt – både fordi den gamle hytte er slidt ned, men mest fordi der skal være plads til flere spejdere, flere aktiviteter og flere måder at bruge et hus på i den lille skov.

Blushøjspejderne har ind-gået partnerskaber med Drag--ørs skoler og aktivitetshus, så huset kan bruges af andre, når spejderne ikke er der – tanken er, at huset skal bruges bredt.

Og Dragørs Aktivitetshus ser frem til – ud over sine i forvejen 80 tilbud – også at kunne tilbyde ude- og friluftsliv.

Visualisering af planerne for det nye hus.

Finansiering af huset

Blushøjspejderne har søgt og fået tilladelse til at opføre et nyt, moderne og større hus, der passer ind i naturen.

Det nye hus er tegnet smukt og enkelt af arkitekt Frederik Pettersson, der blandt andet står bag Kastrup Søbad og bygninger i Københavns Zoo. Og huset placeres, så der ikke skal fældes et eneste træ.

Budgettet er på 8 mio. kr., og spejderne står lige nu med en positiv tilkendegivelse fra Lokale- og anlægsfonden – forudsætningen er dog, at der skal vises lokal økonomisk opbakning.

Blushøjspejderne har på nuværende tidspunkt indsamlet 1,8 mio. kr., men mangler 200.000 kr. – et beløb, som de håber at kunne indsamle gennem donationer i alle størrelser inden mandag den 4. maj.

Lykkes det, vil det virke som en isbryder for samarbejde med andre store fonde, siger Christina Laugesen.

Crowdfunding

Dansk Spejderkorps er godkendt som et godgørende foretagende, og eventuelle donationer giver derfor fradrag på selvangivelsen, gør Christina Laugesen opmærksom på.

Friluftshuset kan blive et knudepunkt for friluftsliv, natur, kultur og sundhed. Ønsket er at skabe et kreativt fristed for alle aldersgrupper og fællesskaber med moderne faciliteter.

»Kom så Dragør« lyder opfordringen til at vise, der er lokal opbakning til et spændende projekt på tværs af skoler, Wiedergårdens Aktivitetshus og foreninger.

»Sammen hjælper vi Drag-ørs nye friluftshus over målstregen,« lyder tilføjelsen på den håbefulde opfordring fra Christina Laugessen og Blushøjspejderne.

Se yderligere informationer på blushøjspejderne.dk