Vi har modtaget:

Galimatias ved Amager Ressourcecenter

Nedfrossen CO 2 køres i tankbiler fra Amager til Stevns

Gennem de sidste par år er der brugt millioner af kroner på at forberede Amager Ressourcecenters (ARC) indsamling af CO2 fra deres skorsten. Hertil har ARC modtaget alverdens donationer.

I det sidste halve år er det blevet mere systematisk. CO2 optages fra skorstenen og medkøles til flydende form. Når der er samlet 30 tons i tankbilen, sendes bilen gennem København og ned til Stevns, hvor en lokal drivhusgartner står klar som aftager.

Ved at blande CO2 i den friske luft og sende det ind i drivhusene opnår gartneren, at hans frugter bliver større og bedre, end hans konkurrenters.

Gartnerens arme kan ikke komme ned, når han ser på de postive resultater i sin avl.

Hos ARC undgår de CO2-udledning. Den bliver i stedet for brugt til gavn for fotosyntesen i planterne hos gartneriet på Stevns, hvor gartner Peter Krage fra Østervang Sjælland, som modtager den opsamlede CO2 fra ARC, bliver glad for det større udbytte.

Planter lever af CO 2

Som vi lærte i Store Magleby Skole i 5. klasse, så er fotosyntese grundlaget for alle planter – og hertil kræves CO2 som katalysator. Er der ingen CO2, så går processen bare i stå.

Fotosyntese er en af de vigtigste biologiske processer på Jorden, da den producerer det meste af atmosfærens ilt, som næsten alt liv afhænger af. Fotosyntesen foregår især i grønne planter.

Formlen for fotosyntese er enkel: I fotosyntesen omdannes via grønkorn i planternes blade CO2 og vand ved hjælp af sollysets energi til sukkerstof med et restprodukt af ilt.

CO2 udgør cirka 0,04% af atmosfæren – men det er et gennemsnit. På New Zealand er der ved deres vulkaner en langt større andel af CO2, hvilke gør, at området er ekstemt frugtbart. I ørkenområder er andelen til gengæld meget lav.

På en måde er det måske postivt, at indsatsen til millioner af kroner, blandt andet fra borgerne i Dragør og omegn, fysisk kan opsamle CO2 fra Amager og derpå frigive det på Stevns.

Personligt tænker jeg mest på Molbo-historien, der handler om en stork, der gik i molboernes kornmark, samt på Shakespeares skuespil »Stor ståhej for ingenting«.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti

Dragør