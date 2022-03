Vi har modtaget:

Gaspriser

Det er oplyst, at cirka 70% af boligopvarmningen i Dragør Kommune er baseret på gas, der skal udfases over en kort årrække. For den enkelte husejer giver dette naturligvis anledning til mange overvejelser om alternative energiløsninger såsom eksempelvis varmepumper og jordvarme. Uanset løsningen skal der investeres betydelige beløb.

Dette rejser naturlig spørgsmålet, om Dragør Kommune overvejer en kollektiv løsning i form af fjernvarme. Det vil være en nyttig oplysning for mange husejere som led i deres overvejelser.

Med venlig hilsen

Bjarne Dyreborg-Carlsen