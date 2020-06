Genåbning af biografen

Som et led i anden fase af genåbningen af Danmark fik landets kulturinstitutioner tilladelse til at genåbne sidste onsdag, den 27. maj. Og i Dragør Bio har man arbejdet på højtryk for at være klar til at overholde myndighedernes sikkerhedskrav, når man i morgen, torsdag den 4. juni kl. 20.00, vil slå dørene op for at vise filmen Little Women.

Der bliver rig lejlighed til at se filmen. Den spiller nemlig igen fredag den 5. juni kl. 20.00, søndag den 7. juni kl. 14.00 samt i perioden mandag den 8. til torsdag den 11. juni kl. 20.00. Filmen er en del af Biografklub Danmark.

Biografen har lukket lørdag den 6. juni.

Ingen popkorn

En tur i biografen bliver dog en lidt anderledes oplevelse, end den man er vant til. For at undgå at biografgæsterne kommer til at sidde for tæt, bliver der maksimalt lukket 53 personer ind til hver forestilling. Det vil heller ikke være muligt selv at vælge pladser. For at overholde reglerne om afstand har Dragør Bio nemlig indført nummerede pladser.

Ophold i biografens foyer vil ikke være tilladt, og der vil ikke blive solgt hverken kaffe eller popkorn.

Dragør Bio anbefaler, at man køber billetten online på biografens hjemmeside, og at man for at undgå at komme til at stå for tæt sammen møder op i god tid til forestillingen.

»Little Women«.

Little Women

Instruktør og manuskriptforfatter Greta Gerwigs filmatisering af »Little Women« baserer sig både på den klassiske roman af samme navn (på dansk Pigebørn) og på andre værker af Louisa May Alcott.

Gerwigs version af fortællingen om March-søstrene er både tidløs og nutidig. Det er historien om fire unge kvinder, der hver især er fast besluttet på at leve livet på deres egen måde.

I rollerne som Jo, Meg, Amy og Beth March ses skuespillerne Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh og Eliza Scanlen. Timothee Chalamet spiller rollen som deres nabo, Laurie, Laura Dern har rollen som Marmee, og sidst, men ikke mindst spiller Meryl Streep rollen som Tante March.