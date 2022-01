Genåbning af Dragør Bio

Emily overtaler onkel Casey til, at hvalpen kan blive natten over. For blot at vågne op til en meget stor overraskelse – en tre meter høj, rød hund.

At aflevere hunden igen er måske de tos mindste problem, og inden de når så langt, skal de først skjule Clifford – som de kalder hunden – for både en sur vicevært og en grisk forretningsmand, der vil eksperimentere med den store røde hund for at finde ud af, hvordan man kan lave superfoder, der gør dyr så store.

Selv ikke i New York – the Big Apple – er det nemt at skjule en så stor og rød hund.

»Clifford – Den store, røde hund« er en elsket børnebogsfigur skabt af Norman Bridwell.

I instruktør Walt Beckers version af historien handler det om at tro lidt på magi og at finde styrken i sig selv, også selv om man er en pige på 12 år, der har det svært med kammeraterne – og altsammen fortælles med humor og situationskomik for alle aldre.