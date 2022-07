Genåbning af nyrenoveret museum

Temaudstillinger

Museets Mølsted-samling er så stor, at det er svært at vise samtlige billeder i én udstilling. Derfor arbejder museet og lavet efter en model, hvor nogle billeder er valgt som hørende fast til i atelieret, mens andre vises frem i temaudstillinger. Blandt de faste malerier er der fokus på Mølsted som historiemaler og på hans billeder med lokale motiver. Som eksempler herpå kan nævnes det store billede af slaget ved Helgoland i 1864, der blev bestilt af Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, samt maleriet af gæssene, der bliver sluppet ud af de sække, de var blevet sejlet hjem til Dragør i efter deres sommerophold på Saltholm.

I den nye temaudstilling, som museet nu præsenterer, vises billeder fra nogle af de få rejser, Mølsted foretog sig. Det er især billeder fra det jyske fiskerleje Lønstrup, hvor Mølsted også mødte sin kone, og fra den svenske ø Marstrand, som han besøgte med det formål at gøre studier til et maleri af Tordenskjolds angreb på øens fæstning.

De frivillige, der passer udstillingerne, oplever på nært hold de besøgendes reaktioner på renoveringen. De fortæller, at de gæster, der ikke kender stedet, oftest bliver dybt overraskede over, at der ligger sådan en lille kunstmuseumsperle her i Dragør, og at de, der har besøgt museet tidligere, giver ros for, hvor smukt atelieret nu fremstår.

Mølsteds Museum har åbent fra kl. 12–15.45 alle lørdage og søndage i månederne juli og august.

Gratis adgang.