Genåbningen fortsætter

Alle skoleelver kan nu møde til fysisk undervisning, fitnesscentre kan åbne, og man kan gå på restaurant uden forudbestilling – blandt meget andet. Nedenfor gives et overblik over genåbningen med fokus på Dragør Kommune

Af Birgit Buddegård

Med den nye aftale om yderligere genåbning, som alle folketingets partier – undtagen Nye Borgerlige – forhandlede på plads i sidste uge, kan skoleeleverne i 5. til 8. klasse samt afgangselever i både grundskolen og på ungdomsuddannelserne sige farvel til hjemmeundervisning og igen møde fysisk op på skolen og møde klassekammerater og lærere.

Der er fortsat forskellige restriktioner, der skal overholdes på skolerne med blandt andet hygiejne og afstand. Dragørs skoler har alle lagt information ud på deres hjemmesider og på intranettet Aula, så både elever og forældre kan orientere sig.

Fitness og idræt

For genåbningen af mulighederne for fysisk udfoldelse gælder der forskellige regler alt efter typen af tilbud:

Fitnesscentre kan genåbne – her er krav om coronapas.

For børn og unge under 18 år er al indendørs idræts- og foreningsliv åbnet – uden coronapas.

Der åbnes for al indendørs idræt for voksne over 70 år – med coronapas. Forsamlingsforbuddet på 25 personer er gældende.

Det er muligt at dyrke indendørs idræt for personer mellem 18 og 70 år, blot der ikke er tale om kontaktsport. Her gælder et forsamlingsforbud på 25 personer, og der er krav om coronapas.

Udendørs idræts-, fritids- og kulturaktiviteter kan finde sted – der gælder dog et forsamlingsloft på højst 75 personer. Og kommunen anbefaler, man er klædt om hjemmefra, og at man ikke tager ophold, hvis man ikke selv skal deltage i arrangementet.

Svømmehallen har igen åbent. Og såfremt der ikke kommer nye coronarestriktioner, har Drag-ør Kommune besluttet at holde udvidet sommeråbent frem til 2. juli. Brugere af svømmehallen over 18 år skal fremvise coronapas og id ved ankomsten til receptionen. Der skal bæres mundbind i Hollænderhallen – dog ikke ved bassinerne og i omklædningen.

Aktivitetshuset

Caféen i Dragørs Aktivitetshus Wiedergården er igen åben – her er krav om coronapas. Terrassen kan dog benyttes uden coronapas.

Indendørstræningen er i gang igen – med coronapas – og det forventes, at de øvrige aktiviteter i huset kan begynde igen fra fredag den 21. maj, der er næste dato for yderligere genåbning.

Musik- og Kulturskolen

Det er fortsat ikke muligt at synge, men ellers har Dragør Musik- og Kulturskole åbnet for børn og unge under 18 år uden coronaspas. Der gælder et forsamlingsloft på 25 personer.

Bibliotekerne

Biblioteket i Hollænderhallen har åbent for besøgende med gyldigt coronapas. Da det er blevet pålagt bibliotekerne at tjekke coronapas, er der kun åbent i den betjente tid. Den selvbetjente tid er derfor p.t. su-spenderet.

Man skal bære mundbind, når man står og går, men man må gerne tage det af, hvis man sætter sig ned for at læse i bøger, aviser eller blade.

Leder af bibliotekerne Henriette Ritz Kylmann beretter, at man på grund af kravet om coronapas startede med at åbne i Biblioteket i Hollænderhallen, da personalet her – i modsætning til på Biblioteket på Vestgrønningen – kan overskue antallet af besøgende. Derfor holder Biblioteket på Vestgrønningen fortsat lukket, men der er stadig mulighed for at bestille bøger som »Take Away«. Ved afhentning skal der holdes to meters afstand og anvendes mundbind samt håndsprit.

Henriette Ritz Kylmann fortæller, at Biblioteket på Vestgrønningen åbner for betjening tirsdag den 25. maj. For at overholde alle retningslinjer må der efter de nuværende regler kun være fire besøgende ad gangen, og man skal gå ind af nummer 20 og ud af nummer 18. Ved indgangen vil der stå en medarbejder for at tjekke gyldigt coronapas.

På Biblioteket på Vestgrønningen vil der heller ikke være selvbetjent tid, og der skal bæres mundbind, når man står og går, men det må gerne tages af, hvis man sætter sig ned for eksempel i læsestuen. I modsætning til den første genåbning sidste sommer må man nemlig denne gang gerne opholde sig på bibliotekerne – også på læsestuen.

Henriette Ritz Kylmann siger, at mange borgere er blevet overraskede over at opdage, at de to biblioteker i henholdsvis Hollænderhallen og på Vestgrønningen har forskellige tilbud på hylderne. Mange har troet, der var tale om ens biblioteker med bøger i dubletter. Men det er ikke tilfældet – læserne har således mulighed for at finde forskellig inspiration på kommunens to biblioteker.

Restaurationslivet

Der er nu åbent for både inden- og udendørsservering – og kravet om bordbestilling 30 minutter før ankomst er afskaffet.

Ved indendørsservering er der krav om gyldigt coronapas.

Restauranter, caféer og barer må holde åbent til klokken 23 – udskænkning af alkohol skal slutte klokken 22.

Afholdes der en privat fest såsom bryllupper, konfirmationsfester og fødselsdage – hvor deltagerne kender hinanden i forvejen, og kun deltagere i festen har adgang til lokalet – må der godt, såfremt serveringsstedet har den fornødne bevilling, serveres alkohol i tiden fra klokken 22 til 05. Men også her gælder de sædvanlige krav om areal, coronapas og forsamlingsloft på 25 personer. Forsamlingsloftet hæves dog til 50 personer fredag den 21. maj.

Det vil være muligt at afholde konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål. Her er forsamlingsloftet 1.000 personer delt i sektioner a 500 – deltagerne skal fremvise coronapas.

Biografen

Dragør Bio har igen slået dørerne op for publikum – og biografen har lanceret et righoldigt program.

Alle retningslinjer overholdes, lyder det fra biografen – billetterne er derfor nummererede – og der er krav om coronapas og mundbind, indtil man sidder på sin plads i biografen.

Havnefest

Mens mange af sommerens festivaler er aflyst, er der fortsat håb for havnefesten på Dragør Havn.

Philip Helgstrand, der er primus motor bag havnefesten, oplyser til Dragør Nyt, at der arbejdes på et nyt setup, og han er netop ved at udfærdige en ansøgning til kommunen.

»Så der arbejdes fortsat, og vi håber,« lyder det fra ham.

Kirkerne

Der må igen synges i kirkerne ved højmesser, gudstjenester og andre kirkelige handlinger – og kravet om, at gudstjenesten højst må vare 30 minutter, er ophævet.

Der er kommet nye retningslinjer for afstandskrav, der betyder, at der i Dragør Kirke kan være 57 personer, hvis der synges – mens der må være 114, hvis der ikke synges.

Store Magleby Kirke kan rumme 80 personer, når der synges, og 110 personer, hvis der ikke synges.

Det generelle forsamlingsloft på 25 personer indendørs gælder således ikke ved kirkelige handlinger.

Da der endnu ikke er kommet nye retningslinjer for offentlig ansatte, er kirkekontorerne ved begge kirker fortsat lukkede – men kan naturligvis kontaktes telefonisk og via e-mail.

Der er stadig krav om mundbind ved ind- og udgang til og fra kirkerne.

Rådhuset

På Dragør Rådhus holder borgercentret åbent for kritiske henvendelser, og der skal bestilles tid i forvejen.

Også her gælder det, at der endnu ikke er kommet nye retningslinjer for offentlig ansatte, og borgercentret holder derfor, bortset fra ovenfor nævnte tilfælde, lukket.

Test- og vaccination

Det er fortsat muligt at blive testet for covid-19 i Dragør.

I Dragørs Aktivitetshus Wiedergården kan man få en kviktest – uden tidsbestilling, mens man i Hollænderhallen kan få udført en PCR-test. Her skal dog bestilles tid.

Det er således muligt at få opdateret sit coronapas uden at skulle bevæge sig uden for kommunen.

På et pressemøde mandag i denne uge oplyste blandt andre sundhedsminister Magnus Heunicke og direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, om den seneste smitte- og vaccinationsudvikling.

De oplyste, at man helt tydeligt ser vaccinationerne slå igennem, efter de ældste er færdigvaccinerede.

Søren Brostrøm oplyste, at man nu går i gang med at invitere gruppe 10B, der udgøres af de 50–59-årige, til vaccination. Han oplyste tillige, at der i øjeblikket kommer flere vaccinedoser til landet end forventet, hvilket er positivt.

Magnus Heunicke oplyste, at lovgrundlaget for tilvalgsmodellen for de to vacciner Astra Zeneca og Johnson & Johnson, som er taget ud af det offentlige vaccinationsprogram, forventes at være på plads i næste uge, så de, der ønsker en af disse vacciner, får muligheden for det.

Coronapas, regelmæssig testning er vigtig for at bryde smittekæderne, lød det fra ministeren, der tillige opfordrede til at overholde alle restriktioner – herunder afstandskrav og håndhygiejne.