Genbrugsplads/miljøstation

... Ja, grimhedspesten breder sig ... Nu har vi alle fået tre grimme affaldsbeholdere.

Vi sorterer og sorterer, men der er noget, vi meget miljøbevidste ikke kan putte i de grimme affaldsbeholdere, for eksempel glas, elektronik, stort pap, flamingo og tøj m.m.

Vi må derfor tit køre til Bachermindevej, hvor manges biler kører i tomgang, altså miljøsvin.

Vi kører selv miljøbevist med en hybrid, men hvorfor er der ikke ladestandere på genbrugspladsen, så vi kan oplade vore biler, medens vi farer rundt mellem de mange containere med vort affald? Med de priser vi betaler for renovation, bør det være gratis. ARC kunne jo for eksempel opstille en vindmølle til brug for ladestanderne.

Med venlig hilsen

Steen Olsen

Fasanvænget 78