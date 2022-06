Genbrugspladsen genåbnet

Efter at have haft lukket i godt to uger har Dragør Genbrugsplads nu atter åbent efter at have fået lagt ny asfalt.

Den nye asfaltbelægning er punktummet i en større ombygning, hvor der er opført nye faciliteter. De mindre bygninger er revet ned, og en ny stor bygning er blevet opført.

Færdiggørelsen af ombygningen blev markeret fredag den 10. juni, hvor Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup, og Jacob Hartvig Simonsen, der er direktør i Amager Ressourcecenter, holdt taler.

»Vi står nu med en ny og moderne genbrugsplads, som kan noget helt andet og mere, end den tidligere plads,« sagde Kenneth Gøtterup i sin tale.

Borgmesteren roste Drag-ørs befolkning for at være gode til at sortere affaldet.

»Vi er rigtige flittige til at bruge genbrugspladsen – det er jeg stolt af som borgmester,« fortsatte han.

Kenneth Gøtterup tilstod, at sortering af affald i begyndelsen ikke lå lige for, når det angik ham selv. Han gik endda så langt som til at erkende, at han blev lidt irriteret, da genbrugspladsen afskaffede fraktionen »småt brændbart«.

»Men der går jo ikke ret lang tid, så har man vænnet sig til det – det handler jo om vaner,« lød det fra borgmesteren.

Jacob Hartvig Simonsen var i det poetiske hjørne. Det er nemlig blevet en tradition, at direktøren skriver et rim, når ARC åbner en genbrugsplads, forklarede han. Så efter at have takket en række firmaer og medarbejdere, der har medvirket til ombygningen, læste han rimet, der var skrevet til lejligheden.

Efter talerne sørgede Dragør Genbrugsplads for, at der var pølser til pladsens brugere.