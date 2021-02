Genbrugspladsen udvides

Amager Ressourcecenter (ARC) har påbegyndt arbejdet med at udvide Dragør Genbrugsplads. Baggrunden for ombygningen er, at de fysiske rammer er for små, og der er utilsvarende faciliteter for de ansatte på genbrugspladsen, oplyser Claus Petersen, der er driftsleder i ARC til Dragør Nyt.

Heldigvis var det – i modsætning til ved andre genbrugspladser – i Dragør muligt at udvide rent fysisk, tilføjer Claus Petersen.

Området omkring genbrugspladsen er underlagt Lokalplan 55 – og i lokalplanen var det pågældende område syd for genbrugspladsen allerede udlagt til en udvidelse.

I stedet for løbende små renoveringer af pladsen har ARC besluttet at rive alle små bygninger ned og samle alle funktioner i en ny stor bygning. – Man får væsentlig flere kvadratmeter under tag, lyder det fra Claus Petersen.

Byggeprojektet, der er delt op i to faser, har været længe undervejs. Planlægningen begyndte nemlig for flere år siden, hvor man imødeså et stigende behov for mere plads. Udvidelsen tilføjer et samlet areal på 1.800 m2 til genbrugspladsen – en udvidelse, som både vil gøre det muligt at sortere i flere fraktioner samt håndtere mere affald – og da mængden af affald er stigende, er det tiltrængt. Sidste år steg ARC’s samlede mængde affald og genbrug med 8%.

ARC har prioriteret at holde Dragør Genbrugsplads åben under udvidelsen, frem for at blive hurtigt færdig med projektet. Derfor vil man – bortset fra i en periode på cirka to uger helt til slut i processen – kunne benytte genbrugspladsens faciliteter.

Claus Petersen fortæller, at personalet på genbrugspladsen er meget taknemmelige over den måde, som brugerne af genbrugspladsen tager udfordringerne med ombygningen på. Man er nemlig godt klar over, at der indimellem trækkes på brugernes tålmodighed – men personalet oplever, at det tages med godt humør.

Første fase, der er den fysiske udvidelse af pladsen, er allerede i fuld gang – og forventes færdiggjort i slutningen af denne måned. I midten af marts måned begynder så næste fase af arbejdet. Her sker nedrivningen af de nuværende konstruktioner og opførelsen af den nye, store bygning.

Hele udvidelsesprojektet forventes at kunne afsluttes i december måned, hvor hele pladsen skal færdigasfalteres, og det er i denne forbindelse, at ARC i en periode forventer at måtte lukke af for adgangen til pladsen.